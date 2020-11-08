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MHP Grup Başkanvekili Bülbül: “Hendek Belediyesi göğsümüzü kabartıyor”

İHA

MHP Grup Başkanvekili Bülbül: “Hendek Belediyesi göğsümüzü kabartıyor”

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu’nun düzenlediği hizmet tanıtım turuna katılan MHP Grup Başkanvekili M. Levent Bülbül, “Mali açıdan böylesine zor bir süreçte Hendek’in her mahallesine yapılan hizmetler ve vizyon projeler göğsümüzü kabartıyor” diyerek proje ve çalışmalarında her zaman Başkan Babaoğlu’nun yanında olduklarını söyledi.
MHP Grup Başkanvekili, Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, MHP Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, MHP Hendek İlçe Başkanı Burhan Namlı, MHP İl Kadın Kolları Başkanı Elif Saral Uzun, MHP Hendek İlçe Kadın Kolları Başkanı Zübeyde Gürbüz, Hendek Ülkü Ocakları Başkanı Sıtkı Yaz; Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu tarafından belediye hizmetlerinin anlatıldığı hizmet tanıtım programına katıldılar. Programda Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti Grup Sözcüsü Hamit İsmailoğlu ve meclis üyeleri de yer aldı
Uludere Sosyal Tesislerinde başlayan tanıtım turu kapsamında, ilçe merkezinde 1,3 dönüme inşa edilen Hendek Afet ve Koordinasyon Merkezi (HAKOM) projesi gezildi. Sakarya’da ilçe belediyeleri arasında bir ilki gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Babaoğlu, Başpınar Mahallesi’nde 34 dönüm arazide inşa edilecek olan Süleyman Seba Spor Kompleksi projesi hakkında heyeti bilgilendirdi. Tüm sportif faaliyetlerin bir arada yapılacağı proje hakkında bilgi alan Grup Başkanvekili Bülbül, tesisin Sakarya için çok özel ve önemli olduğunu ifade ederek hayırlı olmasını diledi. Daha sonra Sakarya Valiliği işbirliğinde şehir merkezinde hayata geçirilecek olan Psikososyal Destek ve Nitelikli İstihdam Merkezi proje alanına geçildi.
Yenimahalle Yıldırım Beyazıt Caddesi yolu üzerinde toplam 10 dönümü kapsayan cadde ve park projesinde başlayan çalışmaları yerinde anlatan Babaoğlu, “Aile, Sağlık ve Toplum Danışmanlık merkeziyle bu bina olası afetlerde koordinasyonun üssü olacak. 2 buçuk dönüm arazi içinde Kitap Kafe ve Çocuk Parkı, dinlenme sosyal aktivite ve yaşam alanları bulunan bu merkez mesleki eğitimde kadınlarımızı güçlendirecek. Bu tesisi 2021’de hizmete açacağız. MHP’nin kurucu lideri Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş’in adını taşıyan çok amaçlı ve donanımlı yaşam parkı Hendek’in kalbi olacak. 2 etaplı planlanan projenin ilk etabı tamamlanmak üzere” dedi.

Alt ve üst yapı yatırımlar
Bülbül ve beraberindeki heyet daha sonra, 34 kilometreye ulaşan ve şehir merkezinde başlayıp Yenimahalle’de devam 3’üncü etap yağmur suyu hattı çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Ardından belediyenin nitelikli iş gücü ile yenilenen Zeki Cömert Parkı Aile Çay Bahçesi, yeniden yapılan Kazımiye Köprüsünü, Yeşilyurt İş Merkezleri ve meydanını gezerek vatandaşlarla buluştu. Ayrıca yatırımlarla güçlendirilen Türkay Yemek Üretim Tesisleri ile Hendek’in alt ve üst yapı çalışmalarında malzeme temini sağlayan şantiye de çalışmalar hakkında heyet bilgilendirildi.

Yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz
Yorulmadan çalışmaya devam ettiklerini aktaran Babaoğlu, “Salgın başta olmak üzere birçok olumsuzluğa rağmen, kısa sürede büyük işler yaptık. Adil ve adaletli bir şekilde kaynaklarımızı etkin kullanarak, belirlenen plan ve program dahilinde Hendek’in tüm sorunlara kalıcı çözümler üretiyoruz. Alt ve üst yapı başta olmak tüm alanlarda 18 ayda yaptığımızla hizmetlerde, önceki dönem 5 yılda yapılan hizmetleri geride bıraktık. Yaşam kalitesi ve memnuniyetinin yüksek olduğu, modern, yaşanabilir bir şehir inşa ediyoruz. Başlatacağımız yeni projelerimizle yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Grup Başkanvekilimiz Sayın M. Levent Bülbül başta olmak üzere İl Başkanımız Sayın Ahmet Ziya Akar’a ve tüm heyete teşekkür ederim” diye konuştu.

Üretken belediyecilik
Hendek’te devam eden ve tamamlanan projeler ile yatırımları gezerek çalışmaları yerinde görme fırsatı bulduklarını anlatan MHP Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, “Hendek ilçemizin yaşam standartlarını yükselten, vatandaşlarımızın sosyal hayatındaki konforuna katkı sağlayan ve Milliyetçi Hareket Partisinin üretken belediyecilik anlayışını hemşerilerimizle buluşturan projelerinden ötürü Belediye Başkanımız Sayın Turgut Babaoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hizmetlerinin artacağına dair duyduğumuz güvenle başarılarının devamını temenni ediyorum” diyerek Hendek Belediyesine tam not verdi.

Zor süreçten geçiyoruz
Hendek Belediyesinin hizmet ve çalışmalarının anlatıldığı dolu dolu bir gün geçirdiklerini söyleyen MHP Grup Başkanvekili M. Levent Bülbül ise, “Hendek’in bir evladı olarak gördüğüm bu hizmetlerden dolayı Başkanımız Turgut Babaoğlu’na ve ekibine teşekkür ediyorum. Mali imkanlar nedeniyle belediyeciliğin çok kolay olmadığı dönemden geçiyoruz. Hendek bu zor süreçte ciddi yatırımlar yaparken, tasarrufa önem veren yapıya kavuşmuş. Yerli ve milli anlayışla kendi imkanlarımızla neler yapabiliriz diye bir çabanın olduğunu görüyorum. Üretim gücünü arttıran bu davranış Hendek için bir şanstır, modeldir. Sadece merkeze değil, köy diye tabir ettiğimiz mahallelerimizin geneline hizmetler yayılmış. Bunu gezdiğimiz her yerde gördüm. Vatandaşımızın memnuniyet ve hayata geçirilen hizmetler göğsümüzü kabarttı” şeklinde konuştu.

Başkanımızın yanındayız
Projelerin takibi noktasında ve tüm çalışmalarda Hendek Belediye Başkanı Babaoğu’nun yanında olduklarını anlatan Bülbül, “AK Parti ile Cumhur İttifakı anlayışı içinde birlik ve beraberlik ruhuyla bu hizmetler artarak devam edecektir. Memleket ve millet menfaati yolunda bu hassasiyeti göstermek zorundayız. Milli meselelerde büyük çabalar ve emekler veriliyor. Cumhur İttifakının bu nedenle tepeden tırnağa yansıyor olması gerekiyor. Tüm gayemiz memleketimiz ve geleceğimiz içindir. Milliyetçi Ülkücü hareketin önceliği memleketin geleceğidir. Allah devletimize zarar vermesin. Başkanımız Turgut Babaoğlu’na, ekibine, teşkilatlarımıza ve meclis üyelerine, AK Parti Grup Sözcüsü Sayın Hamit İsmailoğlu’na teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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