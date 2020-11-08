Sakarya n\u0131n Karasu il\u00e7esinde \u00e7\u0131kan kavgada karde\u015fini silahla vurarak yaralayan a\u011fabey g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. Olay, Karasu il\u00e7esi Resuller Mahallesi nde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye g\u00f6re, ayn\u0131 binada ya\u015fayan a\u011fabey ve karde\u015fi aras\u0131nda tart\u0131\u015fma ya\u015fand\u0131. K\u0131sa s\u00fcrede b\u00fcy\u00fcyen tart\u0131\u015fma esnas\u0131nda a\u011fabey M.C., karde\u015fi B.C. yi silahla vurarak yaralad\u0131. Haber verilmesi \u00fczerine olay yerine sevk edilen sa\u011fl\u0131k ekiplerince yaral\u0131 Karasu Devlet Hastanesine kald\u0131r\u0131larak tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131. B.C. nin durumunun iyi oldu\u011fu \u00f6\u011frenilirken, jandarma ekipleri a\u011fabey M.C. yi g\u00f6zalt\u0131na alarak konu ile ilgili inceleme ba\u015flatt\u0131.