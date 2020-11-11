Erenler’de fidanlar toprakla buluştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Bayramı kapsamında Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç ‘Geleceğe Nefes’ programına katılarak öğrencilerle fidan dikti.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Bayramı kapsamında Erenler Ali Dilmen İlkokulunda gerçekleşen ‘Geleceğe Nefes’ programına katıldı. Ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleşen ‘Geleceğe Nefes’ programında konuşan Başkan Kılıç, “11 Kasım Milli Ağaçlandırma Bayramı'nda, Ali Dilmen İlkokulu öğrencilerimizle birlikte okul bahçelerinde fidan dikme etkinliğine katıldık. Kıymetli yavrularımız da ülkemizin fidanları, yeşerecek ve ümidimiz olacaklar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.