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Şehit Kaymakam Safitürk, mezarı başında anıldı

DHA

Şehit Kaymakam Safitürk, mezarı başında anıldı


Ramiz Kaan OKTAR/ARİFİYE(Sakarya), (DHA)MARDİN´in Derik ilçesinde görev yaptığı sırada bölücü terör örgütü PKK tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, Sakarya´nın Arifiye ilçesindeki mezarı başında anıldı. 
Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk´ün, Sakarya´nın Arifiye ilçesinde bulunan mezarı başında anma töreni düzenlendi. Düzenlenen programa Şehit Kaymakamın Babası Asım Safitürk, annesi Fatma Safitürk, eşi Ayşegül Safitürk, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Nedim Akmeşe, İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Harun Safakıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce ve çok sayıda protokol üyesi katıldı. Programa katılanlara teşekkür eden Asım Safitürk, "Bizim acılarımıza bir nebze de su olsa gül suyu serptiniz, Allah razı olsun. Allah kimsenin başına vermesin ama vatan uğrunda şehit olan var ise o vatan, vatandır. Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın ama olacak oluyor. İlgi ve alakanızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. 
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Böyle anlarda konuşmak zor, bize düşen duadır ve o yiğidi hayır ile yad etmektir. O yiğidimize dua etmek, aile eşrafına sabrı cemiller niyaz etmektir. Malum biz, her birimiz şehit torunuyuz. Şehit torunu olmayan var mı aramızda? Bu vatan dedelerimizin, atalarımızın kanlarıyla yoğrulmuş" diye konuştu. 
`BU TOPRAKLAR HEP KAHRAMANLAR YETİŞTİRDİ´
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ise, "Biz farklı ve aziz bir milletiz. Yeryüzünde hiçbir millete nasip olmayacak kadar da şerefli bir milletiz. Aynı zamanda yeryüzünün en şerefli bayrağına sahibiz çok şükür. Bu topraklar hep kahramanlar, yiğitler yetiştirdi, asil insanlar yetiştirdi. Bunun en güzel örneği de Muhammet Fatih kardeşimizdir. Kahramanımız Muhammet Fatih kardeşimize dualarımızı, minnetlerimizi, şükranlarımızı gönderiyoruz. Böyle güzel evlat yetiştiren kıymetli anne ve babasına şükranlarımızı arz ediyoruz" dedi. 
Konuşmalar sırasında şehit kaymakamın eşi Ayşegül Safitürk gözyaşlarına hakim olamazken, program sonrasında aile bireyleri ve yakınları şehit kaymakamın mezarı başında dua edip, çiçek bıraktı. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Arifiye Ramiz Kaan OKTAR
2020-11-11 16:25:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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