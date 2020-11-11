Otomobil lastik değişimi için duran hafif ticari araca çarptı

Murat HAZER/KAYNARCA (Sakarya),(DHA) - SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, lastiğinin patlaması nedeniyle sürücüsünün yol kenarına park ettiği hafif ticari araca, otomobil çarptı. Kazada iki araçta da hasar oluştu.
Kaza, akşam saatlerinde Kaynarca ilçesi Karasu Yolu Caddesi'nde meydana geldi. B.Ö.'nün kullandığı 41 FP 054 plakalı hafif ticari aracın lastiği patladı. Sürücü B.Ö., lastiği değiştirmek için aracını emniyet şeridine park etti. Bu sırada G.K. yönetimindeki 16 RY 610 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, iki araç hasar gördü. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Kaynarca Murat HAZER
2020-11-11 20:19:44
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