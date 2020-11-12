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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlama anı kamerada

İHA

Havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlama anı kamerada

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 3 Temmuz Cuma günü 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlama anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
3 Temmuz Cuma günü 11.15 sıralarında Sakarya’nın Hendek ilçesi Yukarı Çalıca mevki'inde bulunan Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda meydana gelen ve 7 kişinin ölümü ile sonuçlanan patlama ve yangın olayı ile alakalı olarak, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Konuyla alakalı 11 kişiden oluşan heyet olay yerinde incelemelerde bulunarak 200 sayfalık bilirkişi raporu hazırlanmıştı. Patlamaya ilişkin ise 5 şüpheli tutuklanmış 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Konuya ilişkin fabrikada meydana gelen feci patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde patlamanın şiddeti ile yaşanan korku dolu anlar yer alıyor. 678 Ocak 2021 tarihinde başlayacak olan havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın mahkemesi Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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