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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Çağlayan’ın kişisel sergisi ‘Yaban Gölge’ İstanbul’da açılıyor

İHA

Prof. Çağlayan’ın kişisel sergisi ‘Yaban Gölge’ İstanbul’da açılıyor

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (STMF) öğretim üyesi Prof. Füsun Çağlayan’ın “Yaban Gölge” adlı kişisel sergisi, 18 Kasım’da İstanbul’da açılıyor.
SAÜ STMF Resim Bölümü öğretim üyesi Prof. Füsun Çağlayan’ın “Yaban Gölge” adlı kişisel sergisi, 18 Kasım Çarşamba günü 12:00 19:30 saatleri arasında randevulu olarak Nişantaşı’nda F Sanat Galerisinde açılıyor. F Sanat Galerisinde sezonun ikinci sergisi olan “Yaban Gölge”, Prof. Füsun Çağlayan’ın son dönem çalışmaları ile geçmiş dönem seçkilerinden oluşacak.
Sergi hakkında bilgi veren Prof. Çağlayan, “Yaban kelimesi ‘yabancı’dır, bir yere ve kimliğe ait değildir; ıssız bir bölgede soluk alır. Yaban, benliğin oluşumunda toplumsal kültüre bağlı aidiyet ve kimlik kavramlarından muaf tanımlanamamış, keşfedilmemiş muamma bir alanda olmayı tanımlar bana göre. Yaban olan, genel geçer kabulleri ve kuralları reddeder, asıl olan içgüdüsel doğanın gerçeğidir. Doğa ile bütünleşme arzusunda olan bir benlik arayışıdır. ‘Yaban gölge’ ise metafor olarak düşündüğümüzde, Carl G. Jung’un analitik psikolojisinde bilinç altında kalan, öteki tarafımız ‘Gölge Benlik’ olabilir. Jung’a göre gölge benlik, kişiliğin mevcut görünür özelliklerinin tam karşıtı gibi görünen aynı zamanda tamamlayıcı olan yanımızdır. Toplumsal bir varlık olmanın ve geleneksel kültürel kodların benliklerimizi işgal edip sınırlandırdığı; kötülüğün gölgesinin büyüdüğü ve sevginin azaldığı zamanlarda bir geyiğin ve yaban kazının imgesi ile ruhuna girmeye çalıştım, onların ayakta kalma ve savaşma içgüdüsünü kavramak niyetiyle. Güzel, barışçıl ve zarafete sahip olduklarına inandığım varlıklarla bütünleşme arzumdu” dedi.
Sanatseverler için oldukça etkileyici bir konuya sahip olan sergi, 16 Aralık 2020 tarihine kadar F Sanat Galerisinde gezilebilecek. 2014 yılından beri SAÜ STMF Resim Bölümünde profesör olarak görev yapan sanatçı akademisyen Füsun Çağlayan’ın 1992 yılından itibaren bugüne kadar Türkiye’de İstanbul, Ankara, Eskişehir, Sakarya, Trabzon ve Samsun’da; dünyada da Melbourne (Avustralya), Amman (Ürdün), Üsküp (Makedonya), Atina (Yunanistan) ve İspanya’da birçoğu ödüllü olan sergileri bulunuyor.

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