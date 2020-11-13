Sakarya’da denetimler iki katına çıkartıldı Vali Kaldırım: “Salgınla mücadelede seferberlik başlattık”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya’da denetimler iki katına çıkartıldı Vali Kaldırım: “Salgınla mücadelede seferberlik başlattık”

İHA

Sakarya’da denetimler iki katına çıkartıldı Vali Kaldırım: “Salgınla mücadelede seferberlik başlattık”

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Sakarya’da da birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçiriliyor. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın talimatıyla sürdürülen denetimler de iki katına çıkarıldı.
İçerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin en etkili yolu olan temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı ve il genelinde alınan sıkı tedbirlere uyulup uyulmadığı konusunda şehrin her köşesinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetimler sıklaştırıldı. Korona virüs salgını çerçevesinde vak'a sayısının düşürülmesi ve alınan tedbir kararlarının uygulanmasına yönelik Vali Kaldırım’ın koordinesinde; ilçelerde başta Kaymakamların katılımı ile ilgili yetkililer ve kolluk kuvvetleri cadde ile sokaklarda, pazar yerlerinde, toplu ulaşım araçlarında ve tüm iş yerlerinde denetimleri sürdürüyor.
En önemli gündemin salgınla mücadele olduğunu ve bu konuda denetimleri iki katına çıkardıklarını söyleyen Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Salgınla mücadelede seferberlik başlattık. Yaza nispetle oldukça riskli olan kış aylarına girmiş olduk. Kapalı alanlarda virüsün yayılım alanı daha genişleyecek. Kış mevsimi korona virüs için en çok dikkat edilmesi gereken aylar olacak. Covid19'a dönük koruyucu aşı henüz bulunamadı. Salgınla mücadelenin şu anda tek ilacı tedbirlere uyma, kişisel önlemeleri alıp hastalığa yakalanmama. Salgınla mücadelede tüm kurumlarımız fedakarca 24 saat görev yapıyor. Bizim de bireysel olarak tedbirlere sıkı sıkıya riayet ederek onlara bu durumda yardımcı olmamız gerekiyor. Gelin Sakarya olarak, bütün vatandaşlarımız el ele vererek bir seferberlik ruhuyla hareket edelim, bu salgını yenelim. Bu ciddi bir sorumluluk olduğu gibi aynı zamanda kul hakkıdır” dedi.
Salgının yayılımının önlenmesi için ülke genelinde alınan kararların yanı sıra şehrin özeline göre ek kararlar almak durumunda kaldıklarını belirten ve bu konuda tüm Sakaryalıların alınan kararlara riayet etmelerinin salgının önlenmesinde büyük rol oynadığına değinen Vali Kaldırım, “Her bir vatandaşın desteğine hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var” dedi.
Vali Kaldırım; maske, temizlik ve mesafe kurallarına önemle uyulmasını, kalabalıktan uzak durulmasını, misafirliklere ara verilmesini, taziye, hasta ziyaretlerinin yapılmayıp telefonla yerine getirilmesini, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını ve tedbirlere hassasiyetle uyulmasını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

SUBÜ 15 akademisyen alacak
YEREL HABERLER SUBÜ 15 akademisyen alacak
Hendek Belediyesi, atıl durumdaki tarım arazilerini ekonomiye kazandırıyor
YEREL HABERLER Hendek Belediyesi, atıl durumdaki tarım arazilerini ...
Prof. Çağlayan’ın kişisel sergisi ‘Yaban Gölge’ İstanbul’da açılıyor
YEREL HABERLER Prof. Çağlayan’ın kişisel sergisi ‘Yaban Gölge’ ...
Hendek Belediyesinden deprem bölgesine su yardımı
YEREL HABERLER Hendek Belediyesinden deprem bölgesine su yardımı
Virüs ve bakterileri yok eden dezenfeksiyon cihazı üretildi 
YEREL HABERLER Virüs ve bakterileri yok eden dezenfeksiyon cihazı ...
Sakarya’da trafik kazaları KGYS’ye yansıdı Dikkatsizlik ve kural ihlalleri acı sonuçları ortaya çıkardı
YEREL HABERLER Sakarya’da trafik kazaları KGYS’ye ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, koronavirüse ...
Genel Başkan Yardımcısı Yavuz korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER Genel Başkan Yardımcısı Yavuz korona virüse yakalandı
'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladığı marketten 1000 lira çaldı
YEREL HABERLER 'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladığı marketten ...
SUBÜ’lü akademisyenlerden fındıkta verim ve kaliteyi arttıracak çalışmalar
YEREL HABERLER SUBÜ’lü akademisyenlerden fındıkta verim ve kaliteyi ...
SESAM tarafından geliştirilen projeye MARKA onayı
YEREL HABERLER SESAM tarafından geliştirilen projeye MARKA onayı
Havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlama anı kamerada
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlama anı ...
Havai fişek fabrikasındaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlamanın görüntüleri ...
Başkan Kılıç, pazar alanındaki denetimlere katıldı
YEREL HABERLER Başkan Kılıç, pazar alanındaki denetimlere katıldı
Ev arkadaşı hayatının şokunu yaşattı Sahte kimlikle kendini tanıttı, ev alma hayali olan arkadaşının 130 bin lirasını alarak kaçtı Hayalini kurduğu eve şimdi karşı balkondan iç çekerek bakıyor Güvendiği arkadaşı tarafından dolandırıldığını iddia eden Celal Yardımcı: “Ev alabilmek için biriktirdiğim 130 bin liram güvendiğim arkadaşım tarafından çalındı” “Şu anda sadece hayalini kurduğum eve bakmakla yetiniyorum”
YEREL HABERLER Ev arkadaşı hayatının şokunu yaşattı Sahte kimlikle ...
Yoldan çıkan patpat yağmursuyu kanalına düştü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan patpat yağmursuyu kanalına düştü: 1 ...
2 ailenin silahlı kavgasında 4 yaşındaki Kader, başından vuruldu
YEREL HABERLER 2 ailenin silahlı kavgasında 4 yaşındaki Kader, ...
İki aile arasındaki silahlı kavgada 6 yaşındaki çocuk yaralandı
YEREL HABERLER İki aile arasındaki silahlı kavgada 6 yaşındaki çocuk ...
Sakarya'da cadde ve sokaklarda sigara içme yasağı Vali Kaldırım duyurdu: “65 yaş üzeri vatandaşlar 10.00 ila 16.00 arasında sokağa çıkabilecek”
YEREL HABERLER Sakarya'da cadde ve sokaklarda sigara içme ...
Tartıştığı kişiyi, başına tabancanın kabzasıyla vurarak darbetti
YEREL HABERLER Tartıştığı kişiyi, başına tabancanın kabzasıyla ...
Otomobil lastik değişimi için duran hafif ticari araca çarptı
YEREL HABERLER Otomobil lastik değişimi için duran hafif ticari ...
Özel Sakarya Bahçeşehir Koleji kanserli çocuklar için koştu
YEREL HABERLER Özel Sakarya Bahçeşehir Koleji kanserli çocuklar için ...
Şehit Kaymakam Safitürk, mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Şehit Kaymakam Safitürk, mezarı başında anıldı
TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 2 - Bodrumspor: 6
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 2 - Bodrumspor: 6

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X