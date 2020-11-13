Sakarya Üniversitesi aleyhine yapılan haber ve yorumlara karşı hukuki süreç başlattı SAÜ: “Tezgahlanan sistematik ve örgütlü bir saldırı ile karşı karşıya olduğumuzu düşündürmekte”

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) aleyhine yapılan haber ve yorumlarla ilgili Hukuk Müşavirliği tarafından konu ile ilgili açıklama yapılarak, gerekli hukuki sürecin başlatıldığı ifade edildi.

Sakarya Üniversitesi Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı basınyayın organlarında üniversiteyi hedef alan asılsız, çirkin ve hakarete varan iddiaların yer almakta olduğu, bu haber ile yorumların aynı içerikte farklı yayın organları ve farklı zamanlarda tekraren yayınlanmasının üniversitenin bir elden tezgahlanan sistematik ve örgütlü bir saldırı ile karşı karşıya olduğunu düşündürdüğü belirtildi. Yapılan yayınların Anayasa ve diğer özel kanunlarla güvence altına alınmış olan kişilik haklarına saldırı şeklinde devam etmesi üzerine Sakarya Üniversitesi Hukuk Müşavirliğince hukuki süreç başlatıldı.

Sakarya Üniversitesi Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Elektronik veya basılı medya veya basın vasıtasıyla (gazete, dergi, radyo, televizyon, internet, v.s.) görüş ve düşüncelerini açıklayabilme ve yayabilme hakkı olarak tanımlanabilecek basın özgürlüğü sınırlarını aşarak kişilik haklarına saldırı niteliğine dönüşen bu yayınlara karşı Basın Kanununun ilgili maddelerine göre cevap ve düzeltme hakkı kullanılarak kendilerine cevap ve düzeltme metni gönderilmiştir. Bir kısım basın kuruluşu cevap ve düzeltme metinlerini yayınlamış bir kısmı ise bu metinleri haberleştirerek kendi yorumlarını da eklemek suretiyle kanunu ve Üniversitemizin manevi şahsiyetini ve yöneticilerin kişilik haklarını çiğnemeye devam etmiştir. Bunlar hakkında hukuki süreç işletilmeye devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.



Asılsız haberlerin yer aldığı linklere erişim engellendi

Açıklamanın devamında, “Yapılan yayın ve yorumlarla Ülkemiz Üniversiteleri içinde eğitim, araştırma ve yayınları ile seçkin bir konuma sahip olan Üniversitemizin tüzel kişilik olarak da itibarı sarsılmaya ve kamuoyu önünde küçük düşürülmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle internet ortamında yayın yaparak Üniversitemiz Rektörü ve diğer yöneticileri ile Üniversitemizin manevi şahsiyetini hedef alan yayınların linklerine ait içeriğe erişimin engellenmesi için 5651 sayılı Kanunun 9. maddesi; “İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, doğrudan sulh ceza hakimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilir.” hükmüne göre erişimin engellenmesi talebinde bulunulmuş ve bu talep Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından uygun bulunarak, kişilik haklarına saldırı niteliğindeki bu asılsız haberlerin yer aldığı linklere erişimin engellenmesine karar verilmiştir” denildi.



Haberi yapan ve yorumları yayınlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu

İftira ve hakaret suçlarını işleyenler hakkında tazminat davalarının da açılacağının belirtildiği açıklamada, “Üniversitemiz Rektörüne ve üniversite yönetimine iftira atılan ve hakaret edilen bu asılsız haberleri yapanlar, yayınlayanlar, hukuka aykırı yorum yazanlar ve bu yorumları yayınlayanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 106, 125, 126, 131 ve 267 maddeleri gereğince kamu davası açılması için suç duyurularında bulunulmuştur. Yine basın yoluyla iftira ve hakaret suçlarını işleyenler hakkında Türk Medeni Kanunun ilgili maddeleri gereğince tazminat davaları açılacak ve sorumluların hukuk önünde hesap vermeleri de sağlanacaktır” ifadelerine yer verildi.

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