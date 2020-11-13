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Çocuğu gibi baktığı köpek çalındı, hayatı alt üst oldu Köpeği çalınan 25 yaşındaki genç kadın hırsızlığın yaşandığı evini değiştirdi Hamile köpeğinin çalındığını iddia eden kadın gözyaşları içerisinde köpeğinin bulunmasını istedi Gül Ece Atayufuk: “Bir anneyi yavrusundan ayırdılar, köpeğim olmadan uyuyamıyorum”

İHA

Çocuğu gibi baktığı köpek çalındı, hayatı alt üst oldu Köpeği çalınan 25 yaşındaki genç kadın hırsızlığın yaşandığı evini değiştirdi Hamile köpeğinin çalındığını iddia eden kadın gözyaşları içerisinde köpeğinin bulunmasını istedi Gül Ece Atayufuk: “Bir anneyi yavrusundan ayırdılar, köpeğim olmadan uyuyamıyorum”

Sakarya’da yavruyken alıp çocuğu gibi 5 yıldır beslediği köpeğinin evine giren şüpheli veya şüphelilerce çalındığını iddia eden 25 yaşındaki genç kadının hayatı alt üst oldu. Evdeki başka hiçbir eşyayı almayarak köpeğinin çalındığını gözyaşları içerisinde anlatan Gül Ece Atayufuk, olayın yaşandığı evden taşındığını ve köpeğini bulup kendisine getirene ödül vereceğini açıkladı.
İddia edilen olay, 7 Kasım Cumartesi günü Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde evinin kapısını kilitledikten sonra dışarıya çıkan ve eve geldiğinde kapının açık olduğunu gören 25 yaşındaki Gül Ece Atayufuk, şok oldu. Kilitli olan kapısının kırılarak evinin içerisine girildiğini belirten Atayufuk, evinde bulunan elektronik ve diğer eşyalarına dokunulmadığını ancak çocuğu gibi gördüğü ve 5 yıldır beslediği ‘Gofret’ ismindeki köpeğinin çalındığını belirtti.
Henüz köpeğini 2 buçuk aylıkken sahiplenen ve yaklaşık 5 yıldır köpeğe bakmakta olan Gül Ece Atayufuk’un, hamile köpeğinin çalınmasıyla birlikte adeta hayatı alt üst oldu. Köpeğini evde bulamayınca hayatının şokunu yaşayan Atayufuk, durumu polis ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye giden ekiplerce yapılan incelemeler sonrasında olay ile ilgili inceleme başlatıldı. Meydana gelen hırsızlık sonrasında yaşadığı şoku atlatamayan genç kadın, hırsızlığın yaşandığı evini değiştirme kararı da aldı. Çocuğu gibi gördüğü köpeğinin biran önce bulunmasını isteyen Atayufuk, duyan, gören kişilerin kendisine ulaşmasını ve bulan kişiye ise yüksek miktarda ödül vereceğini gözyaşları içerisinde açıkladı.

Sadece köpeğimi almışlar ve yatak odamı dağıtmışlar
Evine geldiği zaman gördüğü manzara karşısında şok olduğunu ifade eden Gül Ece Atayufuk, “Sabah saatlerinde kapıyı kilitleyerek evden çıktım. Daha sonra akşam saat 10’dan sonra evime gittim, kedim ve köpeğim evdeydi. Evime geldiğim zaman kapının açık olduğunu gördüm ve şok oldum, başımdan aşağıya kaynar sular aktı gibi. Aklıma hemen köpeğim gofret geldi ve gofret diye seslendim kedim geldi yanıma. Bütün evi aradım köpeğim gofret yoktu, yatak odama girilmiş orası dağılmıştı. Olay sonrasında konuyu polis ekiplerine bildirdim. Olay yerine ekip yolladılar ve parmak izleri aldılar. Eve girdiğim zaman televizyonum ve diğer elektronik eşyalarımın hiçbirine dokunulmamıştı, sadece köpeğimi almışlar ve yatak odamı dağıtmışlar” dedi.

Köpeğim benim için çok değerli yani benim çocuğum gibiydi
Gofret ismini verdiği köpeğinin kendisi için çok değerli olduğunu belirten Atayufuk, “Ben gofreti sahiplendiğimde gofret 2 buçuk aylıktı, küçücüktü ve yürüyemiyordu. Şuanda 5 yaşını bitirip 6 yaşına girecekti. Gofret benim için çok değerli yani benim bir çocuğum gibi, bende onun annesi gibiyim. Biz beraber uyuyorduk ve hamile bir köpek. Duygularım çok karışık yani ben yemek yiyemiyorum, düşünemiyorum, üzülmekten hasta oldum, yaşadığım olaydan sonra hiçbir şeye doğru düzgün odaklanamıyorum” diye konuştu.

Olay gününden beri o evde oturmuyorum
Hırsızlığın yaşandığı evi değiştirmeyi düşündüğünü aktaran Atayufuk, “O gece kedimi de alarak hemen evi terk ettim. Bir müddet annemin yanında kaldım, olay gününden beri evimde oturmuyorum. Evimi topladım ve değiştirmeyi düşünüyorum, bu saatten sonra o evde kalamam zaten. Yaşadığım olay dolayısıyla korktum çünkü o an evde bende olabilirdim ve bana da zarar verebilirlerdi. O yüzden evimi taşıma kararı aldım, o evde gofret ile çok güzel anılarımız vardı. O evde gofret yok ve o evde oturmamın bir anlamı da yok zaten. Keşke evimdeki bütün eşyaları çalsalardı ama gofreti almasalardı” şeklinde konuştu.

Bir anneyi yavrusundan ayırdılar, köpeğim olmadan uyuyamıyorum
Köpeği olmadan uyuyamadığını dile getiren Gül Ece Atayufuk, “Aklım hep gofrette, geceleri köpeğim gofret olmadan uyuyamıyorum ve eminim o da şuanda uyuyamıyordur. Çocuğum gibi görüyorum ben onu sonuçta köpeğim gofretsiz bir hayat ve gün düşünemiyorum, düşünmekte istemiyorum zaten. Köpeğimi gören olursa bana ulaşmalarını önemle rica ediyorum. Çocuğum gibi görüyordum köpeğimi ve o benim parçam gibi bir şeydi. Bir anne bebeğini ya da bir çocuğunu kaybettiğinde nasıl duygular hissediyorsa bende köpeğime karşı şuanda aynı duyguları hissediyorum. Bir anneyi yavrusundan ayırdılar, o canilerin bulunmasını ve gerekli cezaları almalarını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Köpeğimi bulup getirene ödül vereceğim
Köpeğini çok sevdiğini ve onu bulup getirene yüksek miktarda ödül vereceğini gözyaşları içerisinde anlatan Atayufuk, “Köpeğimi bulabilmek için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım. Köpeğimin bulunmasını istiyorum, köpeğimi çok seviyorum. O bensiz asla yapamaz. Köpeğimi bulup getirene yüksek bir miktarda ödül vereceğim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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