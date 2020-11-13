Sakaryaspor’da kongre kararı alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakaryaspor’da kongre kararı alındı

İHA

Sakaryaspor’da kongre kararı alındı

Sakaryaspor resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Olağanüstü Kongre Kararı’nın alındığı açıklandı.
Sakaryaspor resmi sosyal medya hesabından Olağanüstü Kongre Kararı ile ilgili paylaşım yapıldı. Seçildikleri günden itibaren yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendiren Sakaryaspor Yönetim Kurulu adına Başkan Cevat Ekşi tarafından yapılan açıklamada, ağır hakaretlerle sistematik saldırılara maruz kaldıklarını belirtilerek kongre kararı alındığı ifade edildi.
Yapılan açıklamada, “Şanlı mazisi, büyük camiası ve fedakâr taraftarları ile 55 yılını geride bırakan Sakaryaspor’umuzun, 16 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilen kongresinde aday olduk ve delegelerin teveccühüyle göreve başladık. İşimizin kolay olmadığını biliyorduk ancak biz yeşilsiyahlı takımımızın başarısı için hazırdık. Transfer yasağı, icra ödemeleri, vergi borçları, kulüp lisansı, Federasyonda ödeme bekleyen dosyalar, geçmişten günümüze taşınan borçlar ve SGK ödemeleri gibi önümüzde pek çok sorun vardı. Sakaryaspor ise tek ve bu şehrin en büyük gerçeğiydi. Biz; Sakaryaspor etrafında kenetlendiğimizde başarının geleceğine inanıyorduk. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana çalışmalarımızı Sakaryaspor’un menfaatleri ve gelecek hedefleri doğrultusunda sürdürdük. 9 oyuncumuzla sözleşme yeniledik, 15 ismi de kadromuza kattık. Bu ligi bilen ve üst liglerde de mücadele etmiş teknik ekip ve oyuncalardan kurulu bir kadro oluşturduk” denildi.
Açıklamanın devamında, “Bugüne kadar Sakaryaspor için 14 milyonun üzerinde harcama yaptık. Tüm bunları yaparken tek düşüncemiz takımımızın başarısı ve şampiyonluğuydu. Ancak geldiğimiz noktada karşılaştığımız manzaradan büyük üzüntü duyuyoruz. Henüz ligin başındayken sistematik saldırılarla, mesnetsiz iddialarla, doldurma haberlerle Sakaryaspor'umuz bir çukurun içine çekilmek isteniyor. İlk seçildiğimiz günden bu yana yazılı, görsel ve sosyal medya üzerinden aile değerlerimize ve kişisel haklarımıza kadar varan ağır hakaretlerle sistematik saldırılara maruz bırakıldık. Biliyoruz; onlar gerçek Sakaryaspor taraftarları değil! Biz Sakaryaspor için yeri geldi ailemizi yeri geldi büyüklerimizi ihmal ettik. Ancak Sakaryaspor’u bu süreç içerisinde hiç yalnız bırakmadık. Bu hassasiyetle görevimizi sürdürürken karşılaştığımız tabloyu hak etmedik. Geldiğimiz noktada Sakaryaspor camiası kenetlenemediği için Olağanüstü Kongre Kararı almış bulunmaktayız. Kongrede oy kullanan tüm delegelere, destek olan tüm taraftarlarımıza teşekkürlerimi sunuyor, olağanüstü kongrenin şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sakaryaspor’un seçilecek yeni yönetimine başarılar diliyorum. Bundan sonraki süreçte de takımımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Traktörün altında kalan 4 çocuk babası hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Traktörün altında kalan 4 çocuk babası hayatını ...
11 yaşındaki çocuğu istismar eden Fatih Şağban´ın yargılanmasına başlandı
YEREL HABERLER 11 yaşındaki çocuğu istismar eden Fatih Şağban´ın ...
12 yaşındaki çocuğa istismardan tutuklanan sözde Uşşaki Tarikatı Liderinin davası sürüyor Suçlamaları kabul etmeyen Eyüp Fatih Şağban kendisine kumpas kurulduğunu öne sürdü İstismardan tutuklanan Şağban, savunmasında FETÖ ve Cübbeli Ahmet’in kendisini hedef aldığını söyledi UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği adliye önünde basın açıklaması gerçekleştirdi
YEREL HABERLER 12 yaşındaki çocuğa istismardan tutuklanan sözde ...
Sakarya’da 2 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi: 3 gözaltı Jandarma ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Sakarya’da 2 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele ...
Çocuğu gibi baktığı köpek çalındı, hayatı alt üst oldu Köpeği çalınan 25 yaşındaki genç kadın hırsızlığın yaşandığı evini değiştirdi Hamile köpeğinin çalındığını iddia eden kadın gözyaşları içerisinde köpeğinin bulunmasını istedi Gül Ece Atayufuk: “Bir anneyi yavrusundan ayırdılar, köpeğim olmadan uyuyamıyorum”
YEREL HABERLER Çocuğu gibi baktığı köpek çalındı, hayatı alt üst ...
Sakarya Üniversitesi aleyhine yapılan haber ve yorumlara karşı hukuki süreç başlattı SAÜ: “Tezgahlanan sistematik ve örgütlü bir saldırı ile karşı karşıya olduğumuzu düşündürmekte”
YEREL HABERLER Sakarya Üniversitesi aleyhine yapılan haber ve ...
Başkan Kılıç: “Gençlerimiz yarınlara umut olacak” AK Parti Erenler Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: “Gençlerimiz yarınlara umut olacak” AK ...
Sakarya’da denetimler iki katına çıkartıldı Vali Kaldırım: “Salgınla mücadelede seferberlik başlattık”
YEREL HABERLER Sakarya’da denetimler iki katına çıkartıldı Vali ...
SUBÜ 15 akademisyen alacak
YEREL HABERLER SUBÜ 15 akademisyen alacak
Hendek Belediyesi, atıl durumdaki tarım arazilerini ekonomiye kazandırıyor
YEREL HABERLER Hendek Belediyesi, atıl durumdaki tarım arazilerini ...
Prof. Çağlayan’ın kişisel sergisi ‘Yaban Gölge’ İstanbul’da açılıyor
YEREL HABERLER Prof. Çağlayan’ın kişisel sergisi ‘Yaban Gölge’ ...
Hendek Belediyesinden deprem bölgesine su yardımı
YEREL HABERLER Hendek Belediyesinden deprem bölgesine su yardımı
Virüs ve bakterileri yok eden dezenfeksiyon cihazı üretildi 
YEREL HABERLER Virüs ve bakterileri yok eden dezenfeksiyon cihazı ...
Sakarya’da trafik kazaları KGYS’ye yansıdı Dikkatsizlik ve kural ihlalleri acı sonuçları ortaya çıkardı
YEREL HABERLER Sakarya’da trafik kazaları KGYS’ye ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, koronavirüse ...
Genel Başkan Yardımcısı Yavuz korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER Genel Başkan Yardımcısı Yavuz korona virüse yakalandı
'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladığı marketten 1000 lira çaldı
YEREL HABERLER 'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladığı marketten ...
SUBÜ’lü akademisyenlerden fındıkta verim ve kaliteyi arttıracak çalışmalar
YEREL HABERLER SUBÜ’lü akademisyenlerden fındıkta verim ve kaliteyi ...
SESAM tarafından geliştirilen projeye MARKA onayı
YEREL HABERLER SESAM tarafından geliştirilen projeye MARKA onayı
Havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlama anı kamerada
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlama anı ...
Havai fişek fabrikasındaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlamanın görüntüleri ...
Başkan Kılıç, pazar alanındaki denetimlere katıldı
YEREL HABERLER Başkan Kılıç, pazar alanındaki denetimlere katıldı
Ev arkadaşı hayatının şokunu yaşattı Sahte kimlikle kendini tanıttı, ev alma hayali olan arkadaşının 130 bin lirasını alarak kaçtı Hayalini kurduğu eve şimdi karşı balkondan iç çekerek bakıyor Güvendiği arkadaşı tarafından dolandırıldığını iddia eden Celal Yardımcı: “Ev alabilmek için biriktirdiğim 130 bin liram güvendiğim arkadaşım tarafından çalındı” “Şu anda sadece hayalini kurduğum eve bakmakla yetiniyorum”
YEREL HABERLER Ev arkadaşı hayatının şokunu yaşattı Sahte kimlikle ...
Yoldan çıkan patpat yağmursuyu kanalına düştü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan patpat yağmursuyu kanalına düştü: 1 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X