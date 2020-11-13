11 yaşındaki çocuğu istismar eden Fatih Şağban´ın yargılanmasına başlandı (2)



İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Sakarya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Fatih Şağban savunmasında, "Zenginleşme azmiyle şantaj ve iftirayla kızını bize teklif ederek, 'Efendim bunu sana verelim' demiştir. Bu husus kıza sorulabilir. 'Yaşı ufak, olmaz' dedim ama ısrarlar devam etti. Bir seferinde 'Y.A. kendisini mehdinin hanımı olarak görüyor, bu ne anlama geliyor' diye sormuşlardır. Pandemi yasakları bitince iş akdimiz de bitince aile ile ayrıldık, hizmetler için başka bir aileyle anlaştık. Bu kötü niyetli kişiler tehdit, şantaj ve kumpasla karşımıza çıkmıştır. Beni ve cemaatime karşı şahsi çıkarları için bu olayı planlamışlardır. Komplo, şantaj ve iftiraları, mağdurun ifadelerini kabul etmiyorum. Tahliyemi, olay yerinde keşif yapılmasını ve tanıkların dinlenilmesini talep ediyorum" dedi.

'70 BİN TL TEKLİF ETTİ'

Cinsel istismara uğrayan Y.A.'nın babası F.A., SEGBİS üzerinden verdiği ifadesinde Fatih Şağban ile Sakarya'nın Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi'ndeki evin tadilatı için anlaşarak Sakarya'ya geldiklerini belirtti. F.A., "Mart ayının ikinci haftasında eşim ve çocuklar komşularla yanımıza geldi. Sanık ertesi gün okulların pandemi nedeniyle tatile girdiğini söyledi ve burada kalabileceğimizi teklif etti. Kuzuluk'ta evde kaldığım sürece sanığın kızıma karşı iddia edilen eylemleri yaptığına dair eylemine şahit olmadım. Kızımın sanıkla evlendirilmesine dair düşüncemiz ve isteğimiz olmadı. Daha önce eşim veya kızım, sanığın cinsel eylemler olduğunu söylemedi. Eşim, kızımdan olayı öğrendikten sonra olayın aslını öğrenmek için benden birkaç gün saklamış. Sanığı mahkemeye vermekle tehdit etmiş. Sanık beni aradı, bir hata işlediğini ama telafi edebileceğini söyledi. 'Elimi öperken dudağından öptüm ancak büyütüyorlar, şantaj yapıyorlar' dedi. Sonra eve geldim, eşime sordum ve olayı anlatmadığı için kızdım. Sonra istismarın ileriye gittiğini öğrendim. Sanık bana 'Neyim varsa senindir, parayı sorun etme' dedi. En son konuştuğumuzda da bu işi savcılığa duyurmayalım diye 70 bin TL teklif etti. Sanıktan şikayetçiyim" diye konuştu.

'BENİ İFŞA ETME DEDİ'

SEGBİS üzerinden ifade veren anne E.A., "Kızımın sanıkla evlendirme konusunda herhangi bir istekte bulunmadım, sanığında bir isteği ve talebi olmamıştır. Kızım Kuzuluk´ta sanığın kendisine karşı cinsel eyleminden bahsetmedi. Davaya konu iddiaları kızımdan öğrendim. Sanığı aradım, olayı sordum. 'Bu konuyu kapatalım, beni ifşa etme´ dedi. Para talebim olmadı. Şikayetçiyim" dedi.

DAVA 26 ŞUBAT´A ERTELENDİ

Davanın ilk duruşması 10 saat sonra tamamlandı. Mahkeme heyeti, davanın 26 Şubat 2021 gününe ertelenmesine ve Fatih Şağban´ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

'10 YAŞINDAN BERİ İSTİSMARA UĞRUYORDU'

Duruşma sonrası Sakarya Adliyesi önünde açıklama yapan UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan, şunları söyledi:

"10 yaşından itibaren istismara uğrayan çocuğumuzun davasındaydık. Bugün saatler süren davada şunu gördük; bu davayı istismarcı, siyasi, politik her türlü kurum ve partiyi işin içine katmaya çalıştı ama bu dava hiçbir şekilde ne siyasi ne de politik. Bir istismarcı eylemlerini çocuğa karşı gerçekleştirdi, çocuk mahkeme heyetinin o sakin tavrı, avukatların çocuğun üstün yararını ilkesini gütmesi sonucunda kendisini güvende hissetti. Ve istismarın diğer ayrıntılarını anlattı. İstismarcı çocuğu hemen odasına aldı, çocuğa müstehcen davrandı. Çocuklar, vatandır diye çıktığımız yolda çocukları hiçbir istismarcının eline bırakmayacağız. Kaybetmekten korkanlar değil, mücadele edenler kazanırlar. Bu istismarcı, bu durumu hiçbir şekilde siyasallaştıramayacak ve yaptığı istismarın bedelini adalet önünde ödeyecek. Biz de çocuğumuz için mücadeleye devam edeceğiz. Bu konuşan çocuk, birçok çocuğun ve kendinin de hayatını kurtarmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı´nın müdahilliği davaya kabul edildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çocuk için hem eğitim hem danışmanlık hem de sağlık tedbiri istedi, o yüzden de bu tedbirler çok kıymetli. UCİM de vekalet ile davada bulunacak, müdahilliğimiz kabul edilmedi ama bakanlık özellikle çocuğun koruma tedbirini bugün belirtti, bunun altını çizelim. O yüzden de çocuklara hep birlikte sahip çıkacağız."

'TAM 10 SAAT SÜRDÜ'

UCİM Avukatı Mine Rana Kahramanoğlu, "Bugün yargılama 10 saat sürdü. Çocuğumuz gayet cesur şekilde yaşananları anlattı, sonra savcı `nitelikli istismar´ suçundan mütalaa verdi ve aynı zamanda tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme de kişinin tutukluluk halinin devamına karar vererek 26 Şubat 2021 saat 10.00'a duruşmayı erteledi. Biz yine burada olacağız. Çocuğumuz kahraman çocuktur; tüm çocuklar adına tüm dergahların, tüm tarikatların içerisinde dönen her şeyi ifade etmiştir. Sonuna kadar yanındayız" diye konuştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR

2020-11-13 22:57:57



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