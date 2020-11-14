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Sakarya Nehrinde erkek cesedi bulundu Cesedin kimlik belirleme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi

İHA

Sakarya Nehrinde erkek cesedi bulundu Cesedin kimlik belirleme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Sakarya Nehrinde kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.
Adapazarı ilçesi Köprübaşı Mahallesi mevkiinden geçen Sakarya Nehrinde kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine Sakarya Nehri'ne giden polis ekipleri cesedi çıkardı. Kimlik belirlemek için ekiplerin çalışma yaptığı öğrenildi.

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