Sakarya Nehrinde erkek cesedi bulundu Cesedin kimlik belirleme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Sakarya Nehrinde kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.

Adapazarı ilçesi Köprübaşı Mahallesi mevkiinden geçen Sakarya Nehrinde kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine Sakarya Nehri'ne giden polis ekipleri cesedi çıkardı. Kimlik belirlemek için ekiplerin çalışma yaptığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.