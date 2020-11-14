Sakarya Nehrinde balıkçılar tarafından balçığa saplanmış erkek cesedi bulundu Ekiplerce yapılan ilk incelemede cesedin yaklaşık 5 gündür suda olduğu öğrenildi Şüpheli ölüm üzerinde duran polis ekipleri, olay ile ilgili inceleme başlattı Cesedin kimlik belirleme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinden geçen Sakarya Nehrinde balık tutmaya gelen vatandaşlar tarafından balçığa saplı erkek cesedi bulundu. Cesedin yaklaşık 5 gündür suda olduğu öğrenildi.

Olay, Adapazarı ilçesi Köprübaşı Mahallesi mevkisinden geçen Sakarya Nehri'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde bölgeye balık tutmak için giden vatandaşlar nehir içerisinde vücudunun yarısı balçıkla kaplı bir erkek cesedi buldu. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Durumun haber verilmesi üzerine Sakarya Nehri'ne giden polis ekipleri cesedi çıkardı. Yapılan ilk incelemede erkek cesedinin 2530 yaşlarında olduğunu ve yaklaşık 5 gündür suda olduğu öğrenildi. Şüpheli ölüm üzerinde duran polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlatırken balçıkla kaplı erkek cesedinin kimliğini belirleme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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