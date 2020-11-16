Sakarya´da DEAŞ Operasyonu: 5 gözaltı

Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´da, terör örgütü DEAŞ´a yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı´nca terör örgütü DEAŞ´a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Terör örgütü içerisinde çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren ve daha sonra Türkiye´ye geldikleri tespit edilen Irak uyruklu 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR
2020-11-16 10:19:34
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