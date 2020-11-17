Adil Öksüz´ün kayınvalidesine 7 yıl 6 ay hapis cezası

Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA'da, Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'a 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Sakarya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz yargılanan Hatice Yıldırım bulunmadı. Cumhuriyet Savcısı, Adil Öksüz´ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın 'Silahlı Terör Örgütü Üyeliği' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, 'Anayasayı İhlal' suçundan ise beraatini istedi. Yıldırım´ın avukatları ise iddiaların doğru olmadığı, Hatice Yıldırım´ın herhangi bir üyeliğinin olmadığını ve Adil Öksüz´ün saklanması ya da kaçırılmasıyla ilgili bir ilişkisinin olmadığını belirterek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, Hatice Yıldırım´ı `Silahlı terör örgütü üyeliği´ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. `Anayasayı İhlal´ suçlamasıyla ilgili ise delil yetersizliğinden beraatine karar verildi.
31 Ağustos 2016 günü gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Hatice Öztürk, 25 Kasım 2016´da sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliye edilmişti.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR
2020-11-17 19:36:35
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