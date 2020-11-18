Bozuk etleri piyasaya süreceklerdi

Nuri KURU/KARAPÜRÇEK (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Karapürçek ilçesinde otladığı sırada zehirlenen ineği keserek piyasaya sürmek isteyen 3 kişi yakalandı, etler ise imha edildi.
Karapürçek ilçesi Yazılıgürgen Mahallesi´nde hastalanan ineği keserek uygunsuz taşındığı yönünde ihbar alan jandarma ekipleri, Akyazı-Mudurnu istikametinde seyir halinde olan kamyoneti durdurdu. Yapılan kontrollerde, kapalı kasa içinde asılı etler olduğu tespit edildi. Kamyonetle etleri taşıyan 3 kişi, hayvanın otladığı sırada zehirlendiği için kestiklerini ifade etti. Veteriner sağlık raporu bulunmayan, kesilen hayvana ait etler Karapürçek Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü ile yapılan çalışma ile imha edildi. 3 kişi hakkında `Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti´ suçundan soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karapürçek Nuri KURU
2020-11-18 11:00:41
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