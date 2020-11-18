Karantina endişesiyle akrabalarının yanına giden aile polisi alarma geçirdi



Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde iki katlı evde kiracı olarak oturan 5 kişilik aile, ev sahiplerinin koronavirüs testi pozitif çıkınca akrabalarının yanına gitti. Kiracılarından bir hafta haber alamayınca endişelenen ev sahibi, polisin yaptığı araştırma ile ailenin akrabalarının yanında olduğunu öğrenince rahat nefes aldı.

Adapazarı Yağcılar Mahallesi 1379 Sokak'ta bir binada oturan 5 kişilik aile, iddiaya göre ev sahiplerinin koronavirüse yakalanması nedeniyle karantinaya alınacakları endişesiyle akrabalarının yanına gitti. Ev sahipleri, kiracısı olan ve alt katında yaşayan 5 kişilik aileden 1 haftadır haber alamayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Evin kapısını çalan polis, açan olmayınca aileye telefonla ulaşmaya çalıştı. Aileye ütelefonla da ulaşamayan polis ekipleri, durumu savcıya bildirdi. Talimat doğrultusunda kapısı açılan evde kimse olmadığı görüldü. yapılan araştırmalar sonucu ailenin, karantinaya alınma endişesiyle akrabalarının yanına gittiği öğrenilince rahat nefes alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR

2020-11-18 22:53:59



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