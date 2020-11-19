16 yaşındaki genç, elinde içki şişesiyle baygınlık geçirdi

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Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya),(DHA)- SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde, elinde içki şişesiyle gezen B.D. (16 ), baygınlık geçirdi. B.D. hastaneye kaldırıldı.

Adapazarı Semerciler Mahallesi Çark Caddesi´nde, elinde içki şişesiyle yürüyen genci görenler durumu polise bildirdi. Polis ekiplerince durdurulan ve 16 yaşında olduğu tespit edilen B.D., kimlik kontrolü sırasında baygınlık geçirdi. Olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan B.D., tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR

2020-11-19 14:29:42



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