Başhekim Küçükyılmaz korona virüse yakalandı

Hendek Devlet Hastanesi Başhekimi Ünal Küçükyılmaz, korona virüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Korona virüs testinin pozitif çıktığını duyuran Başhekim Ünal Küçükyılmaz, tedavi sürecini evde geçireceğini açıkladı. Küçükyılmaz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Covid19 testim pozitif çıkmıştır. Bulgularım kötüleşmediği sürece, tedavi sürecimi evde geçireceğim. Dua eder, dua bekleriz. Maske, mesafe, hijyen ve 14 kurala uymanızı öneriyorum” ifadelerine yer verdi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.