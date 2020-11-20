Eski eşini sokak ortasında bıçakladı Saldırgan eski koca tutuklanarak cezaevine gönderildi

Sakarya’nın Erenler ilçesinde bir kişi tartıştığı eski eşini sokak ortasına bıçaklayarak yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, yakalanan saldırgan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Erenler ilçesi Çukurahmediye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ö. isimli kadın bir süre önce boşandığı T.B. ile karşılaştı. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı aralarında çıkan tartışma sonucunda T.B., eski eşi Y.Ö.’yü bıçaklayarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerce yaralı kadın Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli T.B. ise yaşanan olayın hemen ardından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkan T.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Y.Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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