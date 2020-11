Sakarya’nın Hendek ilçesinde D100 karayolunda gördüğü manzara karşısında canını hiçe sayarak, yolda can çekişen kuşları kurtarmaya çalışan Kenan Esenboğa olay anını anlattı. Esenboğa, “Sadece vatandaşlık ve vicdani görevimi yaptım. İçim sızladı, dayanamadım, trafiğin ortasına atladım” derken, konu ile ilgili ise Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Olay, dün D100 karayolu Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde yaşandı. Gökyüzünde danslarıyla kendilerine hayran bırakan onlarca sığırcık kuşu henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı karayoluna düştü. Araçları ile bölgeden geçen bazı sürücüler gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Durumu fark eden Kenan Esenboğa isimli bir sürücü ise aracını yolun kenarına çekerek yoldaki yaralı kuşları topladı. Birbirlerine yakın mesafelerde yolda ölü şekilde bulunan kuşları görerek şaşkına dönen Esenboğa, bu anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabında paylaştı.

Sakarya İl Tarım Müdürlüğü yetkililerince konu ile ilgili inceleme başlatıldı. Çalışmalar doğrultusunda hastalık şüphesi veya bulgusunun olmadığı, salgına sebep olacak bir durumun bulunmadığı tespit edildiği açıklandı. Travmaya bağlı çarpma veya yüksek gerilim hattına bağlı ölüm meydana gelmiş olabileceğinin değerlendirilmekte olduğu olay ile ilgili ise Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.



"Durum karşısında şok oldum"

Gördüğü manzara karşısında şoke olduğunu aktaran Kenan Esenboğa, “Ben Sakarya’nın Hendek ilçesinde simit satıyorum. Hayvan sever bir vatandaş olarak arabaların çarpmış olduğu hayvanları toplayıp onları tedavi etmek amaçlı bu yol boyunca sürekli geziyorum. O gün olay yerinde hayvanların sürüler halinde kimisinin uçmaya çalışırken kimisinin ise düşer şekilde olduğunu gördüm. Bu durum karşısında şok oldum. Hemen aracımı yolun kenarına çekerek buradaki ölmeyen hayvanların, trafikteki araçlar altında kalmamaları için arabamın arkasındaki kartonlar ile yolda önlem alarak onları kurtarmaya çalıştım, kucağıma aldım. Yolda yüzlercesi vardı kurtarabildiklerimi kurtardım, kurtaramadıklarım o an yoğun trafiğin altında ezildiler ve diğerleri aynı o şekilde öldü” dedi.



"Canımı hiçe sayarak hayatlarını kurtarmaya çalıştım"

Canını hiçe sayarak trafiğin ortasında hayvanları kurtarmaya çalışmasının şov olduğunun değerlendirilmesi karşısında tepki gösteren Esenboğa, “Bu bölgede yaralı hayvanlara yemek taşımaya çalışan bir hayvan severim. O gün bu yolda giderken araçların dörtlülerini yaktıklarını ve bir karanlık, bulut gibi bir şey olduğunu hissettim çünkü sis vardı. Yaklaştığımda ise hayvanların yerde can çekişerek bu şekilde öldüklerine şahit oldum. Bir hayvan sever olarak ve insani, vicdani görev olarak bunları kayıt altına alıp kamuoyu ile paylaşmak istedim. Sosyal medyada bazı insanlar, bizim hakkımızda sosyal medya fenomeni, youtuber diye şov amaçlı yapıyor gibisinden bir şeyler demişler. Kamuoyu ve vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum; sigorta tarafından bile parası ödendiği halde burada yollarda hayvanlara çarpılarak onların ölümlerine şahit olan onlarca, yüzlerce insan akıp giderken ben burada trafiğin ortasında canımı hiçe sayarak, o hayvanların hayatlarını kurtarmaya çalışmam bir şov ise ben bu şovu iyi yapmışımdır demektir. Keşke herkes aynı şovu yapsa da canlar ölmese, bu hayvanların feryatları bize bu şekilde dönmese diyorum” diye konuştu.



"Hala olayın şokundayım"

Esenboğa, “Ben o anda zaten panik içerisinde ne yapacağımı çözemedim ve hayvanların cinslerinin ne olduğunu bilmiyordum. Elime alıp daha sonrasında veteriner hekime de gösterdiğimde sığırcık dediler ama bir bilgiye sahip değildim. Yolda 150200 taneden fazla hayvan vardı, bunların çoğu ezilmişti. Kucağıma aldığım 5060 tanesini kurtarmaya çalıştım. Ama onlarda tabi can çekişerek öldüler, kurtaramadım onları. Hala psikolojim doğru değil çünkü o kadar ölümü bir anda görmek ve bu duyguları hissetmek, bir hayvan sever çok iyi bilir bunu. Hala ben olayın şokundayım” şeklinde konuştu.



Vatandaşlık görevimi yaptım

Konu ile ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığını aktaran Kenan Esenboğa, “Kucağıma aldığım bütün kuşların çoğu yaralıydı, kartonun üzerine koydum, üzerlerini örtmeye çalıştım ama maalesef hiçbiri kurtulmadı, o şekilde öldüler. Olay sırasından sonra bu videoyu sosyal medyada kamuoyuna açık olacak şekilde yayınlamak istedim bir hayvan sever olarak. Ve olaydan sonra kamu kurum ve kuruluşları inceleme başlatmışlar. Bende tamamen kamuoyunun bildiği şeyleri biliyorum. Sadece vatandaşlık ve vicdani görevimi yaptım. İçim sızladı, dayanamadım, trafiğin ortasına atladım” ifadelerini kullandı.

