Sağlık çalışanları, arızalanan tankeri itti

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Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin sağlık çalışanları, bahçede arızalanan tankeri iterek, kapanan yolun açılmasına yardımcı oldu.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin bahçesine, oksijen dolumu için getirilen tanker arıza yaptı. Nakil ambulansları ve hastaneye ait araçların bulunduğu alanın girişinde arızalanan tanker nedeniyle otoparktan çıkış yapılamadı. Bunun üzerine sağlık çalışanları, tankeri iterek, yolun açılmasına yardımcı oldu. Tanker, otopark alanına çekilirken, tamirci çağırıldı. Sağlık çalışanları ise yolun açılmasının ardından araçlarını alarak, otoparktan ayrıldı. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR

2020-11-22 13:14:15



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