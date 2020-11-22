Koronavirüs tedavisi gören eski belediye başkanı hayatını kaybetti

Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya),(DHA) -SAKARYA Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Duran (71), koronavirüs tedavisi gördüğü İstanbul'daki özel hastanede hayatını kaybetti.
Sakarya´nın büyükşehir olmasının ardından dönemin Adapazarı Belediye Başkanı olarak Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yapan Aziz Duran, bir süre önce yakalandığı
koronavirüs nedeniyle İstanbul´da özel hastanede tedavi altına alındı.
Solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım ünitesine alınan ve entübe edilen Duran, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Duran´ın cenazesinin İstanbul´dan Sakarya´ya getirilerek Adapazarı ilçesinde bulunan Emirdağ Aile Kabristanlığı'nda defnedileceği öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR
2020-11-22 13:45:11
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