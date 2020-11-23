Kamyonun çarptığı kişi öldü 

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Güven HASBAŞ/KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Nuri Püskül (85) kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Karasu Adliye kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ertan T. yönetimindeki 54 PJ 862 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Nuri Püskül'e çarptı. Kazada Osman Nuri Püskül yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Püskül'ün cesedi morga kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Güven HASBAŞ

2020-11-23 22:51:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.