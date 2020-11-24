Online ders veren öğretmene sürpriz kutlama

Murat HAZER/KAYNARCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Kaynarca ilçesinde, Atatürk İlkokulu 4-G sınıfı velileri, uzaktan eğitim sırasında öğretmen Esra Berber´i pasta ile ziyaret ederek Öğretmenler Günü´nü kutladı.
Kaynarca´daki Atatürk İlköğretim Okulu´nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Esra Berber, evinde uzaktan eğitim verdiği sırada sınıfındaki öğrenciler hep birlikte `Anlat Bana Öğretmenim´ şarkısını söylemeye başladı. Öğrenciler üzerlerine giydikleri `Canım Öğretmenim´ yazılı tişörtlerle öğretmenlerinin Öğretmenler Günü´nü kutladı. Öğrencilerin velileri ise aynı dakikalarda Esra Berber´in evine ellerinde pastayla gitti. Esra Berber hem öğrencilerine hem velilere teşekkür ederken o anlar ise veliler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Kaynarca Ramiz Kaan OKTAR
2020-11-24 12:00:09
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