Karasu’da öğretmenler günü coşkusu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü büyük coşkuyla kutlandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Karasu ilçesinde bulunan Kaymakamlık binası önünde bir tören düzenlendi. Düzenlenen törene; İlçe Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, ilçe protokolü ve öğretmenler katıldı. Atatürk anıtına çelengini sunmasıyla başlayan tören sonrasında saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Turhan, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaparak, “Öğretmen her şey değil ama her şeye açılan bir kapıdır. Öğretmen, şairlerin gönlündeki sevdalı şiir, rüzgarın önündeki türkü, bebeklerin kulaklarındaki ninni, bayrakta ay yıldız, üstümüze doğan bir güneş” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.