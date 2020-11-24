Ramiz Kaan OKTAR/ARİFİYE (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Arifiye ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan kamyonetin sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza, öğle saatlerinde, D-650 karayolu Arifiye ilçesi Adliye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ramazan Gökenç (47) yönetimindeki 16 EF 447 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Kazada, sürücü Gökenç yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin yaptığı Ramazan Gökenç´i Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı.
Kaza nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda, aracın kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Arifiye Ramiz Kaan OKTAR
2020-11-24 13:59:24
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