Şehit olan öğretmenler anısına fidan diktiler

Sakarya’nın Erenler ilçesinde bulunan Mehmet Gölhan İlkokuluOrtaokulu’nda şehit olan öğretmenler anısına 24 Kasım Öğretmenler Gününde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Şehit olan öğretmenler anısına, 24 Kasım Öğretmenler Gününde fidan dikim etkinliği yapıldı. Erenler ilçesinde bulunan Mehmet Gölhan İlkokuluOrtaokulunda fidanlar dualar eşliğinde toprak ile buluştu. Etkinlikte konuşan okul müdürü Nazmi Bıyıklı, yarınların mimarı olan gençlerin her birinin bir fidan olduğunu, yarınların onlara emanet olduğunun unutulmaması gerektiğini ve yeni nesillerin bu bilinçle yetiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bir fidanın toprakla buluşmasının öğrenciler üzerinde güzel etkiler bırakacağını belirten ana sınıfı öğretmeni Serpil Erdoğan ise, etkinlik için okul idaresine teşekkür etti. Etkinlik, fidanların sulanması ile birlikte son buldu.

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