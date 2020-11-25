Serdivan’da meyve ağaçları toprakla buluştu

Serdivan ilçesine estetik bir görüntü kazandırmak hem de çocuklara meyve ağaçları ile dolu bir ilçe bırakmak için ‘Meyve Bahçeleri’ projesi başlatan Serdivan Belediyesi meyve ağaçlarını toprakla buluşturdu.

Serdivan’da bir proje daha hayata geçiyor. Serdivan Meyve Bahçeleri Projesi kapsamında meyve ağaçları Otizikievler Mahallesi’nde toprakla buluştu. Projenin ilk etabını Otuzikievler Mahallesi’nde hayata geçirdiklerini dile getiren Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Mahalle Muhtarı Yavuz Bozkurt ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları ile birlikte pandemi kuralları çerçevesinde meyve fidanlarının dikimini gerçekleştirdi. Alemdar sonrasında fidanlara can suyu verdi. Kent yaşamı içerisinde hem ilçeye estetik bir görüntü kazandırmak hem de çocuklara meyve ağaçları ile dolu bir Serdivan bırakmak için daha önce sözünü verdikleri meyve bahçeleri projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Yusuf Alemdar, bu sayede çocukların dalından meyve yeme ayrıcalığına sahip olacaklarını belirtti. Sakarya’nın sembolleri olan incir, kiraz, ayva gibi ağaçların şehir içindeki alanlarda meyve vereceğini dile getiren Alemdar, projenin ilk etabı olan Otuzikievler Mahallesindeki arazide de gerekli toprak tahlillerinin yapıldığını ve bölgeye uygun 28 farklı türde meyve ağacının dikimini gerçekleştirdiklerini belirtti. Elma, nar, armut, kiraz, vişne, incir, muşmula ve zeytinin yanı sıra dikimi yapılan farklı türde tüm meyve ağaçlarının bakımlarının Serdivan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılacağını dile getiren Alemdar, Serdivan’ın farklı noktalarında meyve bahçelerini hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti.

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