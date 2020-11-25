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Dilenciler Sakarya’yı mesken tuttu Sakarya’da dilenci istilası vatandaşı bıktırdı Vatandaşların yerlerini ezberlediği dilencileri, Zabıta ekipleri göremiyor

İHA

Dilenciler Sakarya’yı mesken tuttu Sakarya’da dilenci istilası vatandaşı bıktırdı Vatandaşların yerlerini ezberlediği dilencileri, Zabıta ekipleri göremiyor

Sakarya’da, insanların manevi duygularını sömürerek para isteyen dilenciler şehrin dört bir yanında kol geziyor.
Sakarya’nın dört bir yanında insanların manevi duygularını sömürerek para isteyen dilenciler adeta şehri mesken tuttu. Kentin her köşesinde rastlamanın mümkün olduğu dilenciler trafik ışıklarında hem kendi canlarını hiçe sayıyor hem de kazaya davetiye çıkarıyor. Kırmızı ışıkta duran araçlardan para isteyen dilencilerden bazıları mendil ve su satma bahanesi ile kendilerini kamufle etmeye çalışıyor. Vatandaşlar, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerine dilenciler sebebiyle tepki gösterdi.
Neredeyse adım başı dilenciye rastlamanın mümkün olduğu şehirde artan dilencilerden bıkan vatandaşlar daha ciddi çözümler bulunmasını istiyor.

Esnaf, dilenci ile siftah yapıyor
Sakarya’da esnaflık yapan Süleyman Karadeniz isimli vatandaş, dükkanını açtığında ilk gelen kişinin dilenci olduğunu ve siftah yapması gereken yerde ‘açım, bir ekmek parası’ diyerek kendini acındıran dilenciye para verdiğini belirtti. Müşteriden çok dilencinin geldiğini vurgulayan Karadeniz, yetkililerin konuyla ilgili bir çalışma yapmadığını söyleyerek, kendilerini göreve davet etti.

"Her yeri rehin almış durumdalar"
Şehrin en işlek noktalarından biri olan Orta Garaj mevkiinde cep telefonu bayisi işletmecisi olan ve dilenciler konusunda yaşadığı sıkıntıları dile getiren Süleyman Karadeniz, “Orta Garaj mevkiinde cep telefonu bayisi işletmekteyim. Son günlerde dükkanımızı açtığımız zaman ilk olarak müşteri yerine dilenci geliyor. Bu konudan biz çok mustaribiz. Sakarya’da gün geçmiyor ki yeni bir dilenci ile daha karşılaşamayalım. Her sokak başındalar, her yeri rehin almış durumdalar” dedi.

Yetkili ve belediye çalışanlarını göreve davet ediyorum
Aracı ile ışıklarda durduğu esnada dilenciler ile karşılaştığını, bu durumun kendisini rahatsız ettiğini ve konu ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmadığını ifade eden Karadeniz, “Bununla ilgili yetkili ve belediye çalışanlarını göreve davet ediyorum. Araba ile giderken bir kırmızı ışıkta durduğumuz zaman anında dilenciler çoluk, çocuk demeden camlara yapışıyorlar. Artık bizi rahatsız edebilecek bir boyuta geldi. Ailemiz ile herhangi bir yolculuk yapamıyoruz. Bu yolculuk esnasında herhangi bir ışıkta durduğumuzda dilenciler ile karşılaşıyoruz ve bu konudan oldukça şikayetçiyiz, kimsenin de bir şey yaptığı yok. Bu konu ile ilgili yetkilileri göreve davet ediyorum. Vicdan sömürüsü yaptıkları doğru. Bazılarına bakıyorum buralarda sabahları gelip dileniyorlar ama akşam olunca gayet güzel arabalara binip gidiyorlar, defalarca bunun örneğini gördük. İnsanların iyi niyetini kullanıyorlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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