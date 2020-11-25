SUBÜ’de Öğretmenler Günü’ne özel söyleyişi gerçekleşti

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle akademisyen ve öğrencileri bir araya getiren online söyleşi gerçekleştirildi.

SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle gerçekleştirilen online söyleşide beden eğitimi öğretmenliği, günümüzde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu. ‘Öğretmen Olmak’ konulu söyleşiye alanında uzman ve tanınmış bir isim olan Türkiye Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Kasap konuşmacı olarak katıldı. Dekan Prof. Dr. Nevzat Mirzeoğlu’nun da yer aldığı söyleşide Kasap, öğretmen okulunda geçirdiği anıları ve öğretmenliğin verdiği duyguları paylaşırken; ileride beden eğitimi öğretmeni olacak gençlere de tavsiyelerde bulundu. Online söyleşide ayrıca günümüzde öğretmenlerin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.