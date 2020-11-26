Adapazarı'nda zincirleme kaza: 2 yaralı

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Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde 2 otomobil ile 1 kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Adapazarı-Karasu karayolu Poyrazlar Gölü mevkiinde meydana geldi. Ahmet Hamdi Belin yönetimindeki 54 AAL 436 plakalı kamyonet, önünde giden Mohammad Sabrı Almasarını yönetimindeki 54 MA 1483 plakalı otomobilin sürücüsünün dönüş yapmak istediğini fark edince yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen Halil İbrahim Erdem yönetimindeki 34 RN 6744 plakalı otomobil, kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet de önünde dönüş yapan otomobile çarptı.

Kazada, kamyonete çarpan otomobildeki 2 kadın yaralanırken, sürücü Halil İbrahim Erdem de şok geçirerek fenalaştı. Yaralı 2 kadın hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR

2020-11-26 14:51:28



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