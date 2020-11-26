Karantinadan çıktı, kontrol için hastaneye giderken kazada yaralandı (2)

İzmir'deki depremden bir acı haber daha!

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AĞIR YARALANAN ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

Adapazarı´nda refüjü aşarak otomobille çarpışan otomobilin sürücüsü Hatice Bozyurt (40), kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Hatice Bozyurt´un Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nde Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Öğretmeni olarak görev yaptığı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR

2020-11-26 15:11:37



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