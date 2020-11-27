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Bakan Karaismailoğlu: “321 kilometresi tamamlanan Kuzey Marmara otoyolu tamamen akıllı bir otoyol olarak dizayn edildi” Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu’nun son kesimine gelerek açıklamalarda bulundu Karaismailoğlu: “Kuzey Marmara Otoyolu tamamen fiberoptik altyapı ile donatıldı” “TEM İzmit 1 Kavşağı ile proje sonu olan TEM Akyazı Kavşakları arasını bu yılın sonunda 21 Aralık gibi hizmete almayı hedefliyoruz”

İHA

Bakan Karaismailoğlu: “321 kilometresi tamamlanan Kuzey Marmara otoyolu tamamen akıllı bir otoyol olarak dizayn edildi” Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu’nun son kesimine gelerek açıklamalarda bulundu Karaismailoğlu: “Kuzey Marmara Otoyolu tamamen fiberoptik altyapı ile donatıldı” “TEM İzmit 1 Kavşağı ile proje sonu olan TEM Akyazı Kavşakları arasını bu yılın sonunda 21 Aralık gibi hizmete almayı hedefliyoruz”

21 Aralık tarihinde açılması planlanan Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan Sakarya Akyazı şantiye alanına gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Otoyolumuz, tamamen akıllı bir otoyol olarak dizayn edildi. Kuzey Marmara Otoyolu tamamen fiberoptik altyapı ile donatıldı. Otoyolu, bu yılın sonunda 21 Aralık gibi hizmete almayı hedefliyoruz” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbulKocaeli ve Sakarya trafiğini oldukça rahatlatması beklenen ve 21 Aralık 2020'de tamamlanacak Kuzey Marmara Otoyolu’nda çalışmaların büyük bir kısmının tamamlanmasının ardından son olan 6’ncı kesim Akyazı Şantiyesi’ne geldi. Yetkililerden çalışmalar ile ilgili bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, iki kıtayı birleştirerek aynı anda 4 aracın yan yana geçebileceği tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu’nda çalışmaların büyük bir kısmının tamamlandığını belirtti. Otoyol çalışmalarında sona gelindiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’nin kalitesini yükseltmek için özverili çalışan bir ekibin olduğunu ve ileriki zamanlarda çok daha büyük projelerle vatandaşların hayatına katkıda bulunacaklarını belirtti.
Türkiye'nin gelecek hedeflerine katkı sağlamak için 400 bin kişilik ekiple çalıştıklarını dile getiren Karaismailoğlu, tamamlanan otoyolların zaman, yakıt ve çevre konusunda sağladığı tasarruflar ile vatandaşlara hizmet olarak geri döndüğünü vurguladı. Konuşmalarının sonunda ise Kuzey Marmara Otoyolu'nun güzergah planını inceleyen Karaismailoğlu, otoyolun 21 Aralık 2020 tarihinde tamamlanıp vatandaşların hizmetine açılacağını ifade etti.

400 bin kişilik bir ordu ile çalışıyoruz
Kuzey Marmara Otoyolu Projesi İzmit KavşağıAkyazı Hattı şantiyesinde açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Bugün Akyazı Şantiyesindeyiz, ülkemiz ve dünya için en büyük projelerden bir tanesi olan Akyazı kesiminde yani 6’ncı kesimde bulunmaktayız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizin her köşesine yayılmış olan 3 binin üzerindeki şantiyemizde özverili çalışma var. Şantiyelerimizde salgın ile ilgili tedbirlerimizi aldık ve çalışmalarımız aksamaksızın devam ediyor. Hakkari’de, Çanakkale’de ve şimdi bulunduğumuz 6’ncı kesim Akyazı şantiyesinde de büyük bir özverili ile birlikte arkadaşlarımız ile birlikte ülkemizin; gelişmesi ve kalkınması için gayret ve çaba ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütün amacımız vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, ekonomik canlılığa destek olmak ve ülkemizin gelecek hedeflerine katkı sağlamak için 400 bin kişilik bir ordu ile çalışıyoruz. Her bir yol, yapım aşamasından başlayarak artan istihdama, yeni yatırımlara, sosya ve ekonomik gelişmelere ortam hazırlıyor. Tamamlanan otoyollarımız zaman, yakıt ve çevre konusunda sağladığı tasarruflar ile vatandaşlarımıza hizmet olarak geri dönüyor” dedi.

Yılda 18 milyar TL tasarruf
28 bin kilometre otoyol ve bölünmüş yol ağının yapılması ile birlikte yılda yaklaşık 28 milyar TL’lik tasarruf sağladıklarını aktaran Bakan Karaismailoğlu, “28 bin kilometre otoyol ve bölünmüş yol ağımız var. Bunun 3 bin 200 metresi şuanda otoyol olarak çalışmakta. 28 bin kilometrede mevcut trafiğin yüzde 75’i bu 28 bin kilometre bölünmüş yolda seyretmekte. 28 bin kilometrenin bölünmüş yolun yapılması ile yıllık yaklaşık 18 milyar 596 TL’lik tasarruf sağladık. Bunun yaklaşık 6 milyar 905 milyon lirası yakıttan, geri kalan 11 milyar 596 milyon TL’si de 3 milyon 877 bin 289 ton daha az karbon emisyonu sağladık. Yani bu karbon emisyonunun azalması 130 bin ağaca eşdeğer bir karbon salınım azalması 28 bin kilometrelik otoyol yapımı ile. Kuzey Marmara Otoyolu gibi pek çok projemizde kamu ve özel sektör işbirliği modellerinden yararlanarak en kısa sürede tamamlayacak ve vatandaşlarımıza hizmet sunacağımız diğer projelere de başlayacağız. Bizler bu yolları, bu köprüler ve tünelleri yaparak Edirne’den, Kars’a, Hakkari’den, Denizli’ye ulaşımı her modda kesintisiz hale getiriyoruz” diye konuştu.

Ulaşım ve iletişime 18 yılda 910 milyar TL yatırım
18 yılda ulaşım ve iletişime 910 milyar TL’lik yatırım yaptıklarını aktaran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Bütün bunların yanında, her ulaşım modunda Dünya’nın köprüsü olmak bize ticari rotaların, coğrafyamızda odaklandığı bir dönemde benzersiz avantajlar sağlıyor Bu strateji doğrultusunda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 18 yılda ulaşım ve iletişim modlarına 910 milyar TL’lik yatırım yaptık. Bu yatırımların yüzde 62’si karayollarında. Bundan sonraki yatırımlarımız hep demiryolu ağırlıklı olarak devam etmeye başlayacak. Bugüne kadar demiryolu yatırımlarında yüzde 18 olan payı ilk aşamada yüzde 50’lere daha sonrasında yüzde 60’lara çıkartmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

2020 sonunda 5A’yı uzaya fırlatacağız
2020 sonunda 5A’nın, 2021’in Haziran ayında ise 5B’nin uzaya fırlatılacağını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Dünya ticaretimizde Mavi Vatanımızda önemi her gün artan limanlar, gemiler inşa ediyoruz. Uydularımızı bir bir uzaya gönderiyoruz. 2020 sonunda 5A’yı uzaya fırlatacağız, 2021’in Haziran ayında 5B’mizi uzaya fırlatacağız. 2022 yılları başlarında yerli ve milli uydumuz 6A’yı uzaya fırlatmak için canla, başla bütün arkadaşlarımız ile birlikte özverili çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Otoyolu 21 Aralık tarihinde hizmete almayı hedefliyoruz
2013 yılı sonunda başlayan Kuzey Marmara Otoyolu projesinin 321 kilometresinin tamamlandığını belirten Karaismailoğlu, “Kuzey Marmara Otoyolunu’da bu inanç ve kararlılık ile son haline getiriyoruz. Bağlantı yolları ile birlikte yaklaşık 400 kilometre uzunluğunda olan Kuzey Marmara Otoyolu yapım çalışmalarına 2013 yılı sonlarında başladık ve bugüne kadar 321 kilometresini tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. KurtköyAkyazı projesinde yaklaşık 73 kilometre uzunluğunda 6’ncı kesimin 68 kilometre uzunluğundaki son bölümü olan TEM İzmit 1 Kavşağı ile proje sonu olan TEM Akyazı Kavşakları arasını bu yılın sonunda 21 Aralık gibi hizmete almayı hedefliyoruz. Burasıda tamamlandıktan sonra D100 ve TEM Otoyollarına alternatif şehrin trafiğinden, karmaşasından kurtularak tamamen yeni 400 kilometrelik bir alternatif Kuzey Marmara Otoyolunu hizmete almış bulunuyoruz. Mevcut yolun açılışa hazır olan kesimlerine incelemelerde bulunacağız” dedi.

Akıllı bir otoyol olarak dizayn edildi
Yakın zamanda hizmete girecek otoyol projesi hakkında bilgiler aktaran Bakan Adil Karaismailoğlu, “400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolunda 47 kilometresi çift tüp viyadük, 16 kilometresi de çift tüp tünelden oluşmakta. Dünyanın en uzun 4 şeritli otoyol tünelleri bulunmakta ve kalitesi itibari ile dünyanın en kaliteli işlerini yaparak, dünyanın en kaliteli yollarını vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Otoyolumuz, tamamen akıllı bir otoyol olarak dizayn edildi. Kuzey Marmara Otoyolu tamamen fiberoptik altyapı ile donatıldı. 134 tane değişken mesaj sistemi kullanıldı, bunun gibi 193 tane de değişken trafik işareti kullanıldı. Yine aynı şekilde 344’ü izleme, bin 102’si olay algılama olmak üzere 3 bin 46 adet akıllı ulaşım sistemleri kameraları ile donatıldı Kuzey Marmara Otoyolu. 36 adet meteorolojik ölçüm istasyonu ile de tüm iklim şartlarına hazır bir otoyol inşa ettik. Ben bütün çalışma arkadaşlarıma bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Değerli projelere hep birlikte eşlik edeceğiz
Ulaştırma ve altyapı projeleri bir akarsu gibi olduğunu ve geçtiği yerlere haraketlilik ile canlılık getirdiğini ifade eden Karaismailoğlu, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyanın en büyük projelerini yapan ülkemiz ve bakanlığımız bundan sonra da yine vatandaşlarımıza hizmet edecek çok değerli projelere hep birlikte eşlik edeceğiz. Bu projeler bir bir tamamlandığında yine vatandaşımıza hem çalışma aşamasında ki sağladığı istihdam ve ekonomik katkı hem de bittikten sonra ticarete, üretime ve turizme sağlayacağı katkıları ile yatırım maliyetlerinin çok çok üzerinde kısa sürede yan ve direk faydaları ile birlikte ülkemize hizmet edecekler. İnşallah yarın da Tekirdağ’da olacağız, yine önemli bir yatırımıza orada da imza atıp vatandaşımızın, milletimizin hizmetine sunacağız. Ulaştırma ve altyapı projeleri bir akarsu gibidir, geçtiği yerlere hareketlilik getirir, canlılık getirir. Üretim, istihdam ve ekonomiyi artırır. O yüzden sürekli şantiyelerdeyiz. Arkadaşlarımıza güç ve kuvvet veriyoruz. İşlerimiz titizlikle takip ediyoruz ve işlerimizi biran önce bitirip vatandaşımızın hizmetine sunmak için özveri ile çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

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