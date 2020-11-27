Serdivan Belediyesinden kan bağışı kampanyası

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Serdivan Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay Kan Merkezi ile birlikte kan bağışı kampanyası düzenledi.

Korona virüs salgınında farkındalık oluşturmak ve azalan kan stoklarının yenilenmesine destek olmak için Serdivan Belediyesi hizmet binası önünde kan bağışçıları için çadır kuruldu. Korona virüs önlemleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte bağışçılara korona ile mücadele konusunda da bilgilendirme yapıldı.

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