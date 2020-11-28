Balık tutmaya giderken önüne domuz sürüsü çıktı

Murat HAZER/KOCAALİ (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Kocaali ilçesinde balık tutmak için sahile giden İsmail Gönültaş´ın (55) önüne domuz sürüsü çıktı. Domuz sürüsünü görünce şaşıran Gönültaş, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Kocaali ilçesi Melenağzı mevkiinde dün akşam saatlerinde aracı ile balık tutmak için sahile giden İsmail Gönültaş, domuz sürüsüne denk geldi. Domuz sürüsünü görünce şaşıran Gönültaş, hayvanları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bir müddet domuz sürüsünü aracıyla takip eden Gönültaş, domuzların tarlaya kaçmasından sonra yoluna devam etti. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Kocaali Murat HAZER
2020-11-28 16:13:27
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