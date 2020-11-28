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Balık tutmaya giderken önüne domuz sürüsü çıktı

DHA

Balık tutmaya giderken önüne domuz sürüsü çıktı


Murat HAZER/KOCAALİ (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Kocaali ilçesinde balık tutmak için sahile giden İsmail Gönültaş´ın (55) önüne domuz sürüsü çıktı. Domuz sürüsünü görünce şaşıran Gönültaş, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Kocaali ilçesi Melenağzı mevkiinde dün akşam saatlerinde aracı ile balık tutmak için sahile giden İsmail Gönültaş, domuz sürüsüne denk geldi. Domuz sürüsünü görünce şaşıran Gönültaş, hayvanları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bir müddet domuz sürüsünü aracıyla takip eden Gönültaş, domuzların tarlaya kaçmasından sonra yoluna devam etti. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Kocaali Murat HAZER
2020-11-28 16:13:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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