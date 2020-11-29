Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu ve eşi korona virüse yakalandı Babaoğlu, sosyal medyadan duyurarak tedavi süreçlerinin hastanede devam edeceğini açıkladı

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Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, eşi ile birlikte korona virüs test sonuçlarının pozitif çıktığının sosyal medya hesabından duyurarak, tedavi süreçlerinin Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam edeceğini açıkladı.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, sosyal medya hesabından eşi Esra Babaoğlu ile birlikte korona virüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Babaoğlu yaptığı paylaşımda, “Eşimle birlikte hastanede yaptırdığımız Covid19 test sonuçlarımız pozitif çıkmıştır. Tedavim Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam edecektir. Genel durumumuz iyidir. Dualarınızı bekliyoruz” dedi.

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