Sakarya'da lahana hasadı



Murat HAZER/KAYNARCA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA´nın Kaynarca ilçesinde, lahana hasadına başlandı. Tanesi 4- 5 TL olan lahana fiyatları, hasat yapan çiftçileri memnun etti.

Kaynarca ilçesinde çiftçiler, lahana hasadına başladı. Tanesi 4 ile 5 TL arasında değişen fiyatlarla satılan lahana, üreticinin yüzünü güldürdü. Gaziler Mahallesi´nde yaşayan çiftçi Mustafa Batmaz (40), "Bu yılki turşuluk ve sarmalık lahana hasadımız başlamıştır. Fiyatlardan çok memnunuz, talepleri karşılayamıyoruz. Bugün turşuluk siparişi aldık 400 tane onu temin ettik. Sarmalık ve turşuluk olarak talepler devam ediyor. Turşulukta tane 4 lira, sarmalıkta tane 5 lira olarak satılıyor." diye konuştu.

Lahana ekimi az olduğu için fiyatın iyi olduğunu belirten Batmaz, "Geçen yıl fiyatlar kırgın olduğu için bu sene ekim az oldu. Ekim az olunca haliyle talep çok oluyor. Talepleri karşılayamıyor durumdayız bugün için ilerleyen günlerde ne olur, bilemeyiz. Lahana fiyatları çok iyi, çiftçinin yüzünü güldürdü" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Kaynarca Murat HAZER

2020-11-30 13:10:14



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