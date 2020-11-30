Sakarya’da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

'Yine süslü yine havalı mıyım?'

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Onur GÜDEN/ ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, Irak'ta terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen Irak uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Onur GÜDEN

2020-11-30 18:18:25



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