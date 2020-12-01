Sakarya´da, ülkeye kaçak sokulan Afrika vahşi kedisi ele geçirildi



Ramiz Kaan OKTAR, SAPANCA (SAKARYA), (DHA)SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, ülkeye yasa dışı yollardan sokulan 'Savannah' cinsi Afrika vahşi kedisi ele geçirildi.

Sapanca´da, ülkeye yasa dışı yollardan yasak vahşi kedi getirildiği bilgisine ulaşan Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türleri Sözleşmesi (CİTES) hükümlerine uygun izin belgesi olmadan yasa dışı yollardan ülkeye sokulduğu belirlenen `Savannah´ cinsi Afrika vahşi kedisi ele geçirildi. Kediyi evinde bulunduran şüpheli, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

İnternet üzerindeki fiyatı 70 bin ila 150 bin lira arasında olan `Savannah´ cinsi Afrika vahşi kedisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar personeli ile Kocaeli Ormanya Tabiat Parkı görevlilerince alınarak, yeni yaşam alanı Kocaeli Darıca Hayvanat Bahçesi´ne teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca Ramiz Kaan OKTAR

2020-12-01 13:33:20



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