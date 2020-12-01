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Sakarya’da Kasım ayında toplam 145 kişi tutuklandı Emniyet Müdürlüğü, Sakarya’nın Kasım ayı asayiş raporunu açıkladı

İHA

Sakarya’da Kasım ayında toplam 145 kişi tutuklandı Emniyet Müdürlüğü, Sakarya’nın Kasım ayı asayiş raporunu açıkladı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 983 şüpheliden 145’i tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kasım ayı raporunu açıkladı. Polis ekipleri şehir merkezi ve ilçelerde huzurlu bir şehrin olması için kararlı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Kasım ayı içerisinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 983 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıslardan 105’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube ekiplerince yakalanan 40 şahıs da tutuklandı
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda ise hakkında yağma suçundan 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.O.Y. isimli şahıs, hakkında hırsızlık suçundan 13 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.D. isimli şahıs, hakkında dolandırıcılık suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S. isimli şahıs, hakkında hırsızlık suçundan 7 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F. D. isimli şahıs, hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E. Y. isimli şahıs, hakkında hürriyetinden yoksun kılma suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O. A. isimli şahıs, hakkında yağma suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ. N. K. isimli şahıs, hakkında yağma suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K. isimli şahıs, hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. isimli şahıs, hakkında yağma suçundan 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. isimli şahıs ile çeşitli suçlardan aranmaları bulunan toplam 40 şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Şok uygulamalar
Kasım ayı içerisinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda 23 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet ruhsatsız tüfek, 8 adet kurusıkı tabanca, 263 adet değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 1 otomobil, 7 motosiklet, bisiklet ve ekobis ele geçirildi. Düzensiz göçmenle mücadele kapsamında ise farklı uyruklarda 31 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak sınır dışı edildi. Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından Ekim ayı içerisinde kayıp olarak aranan 12 çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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