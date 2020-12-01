Doğurduğu bebeğini kucağına alamadan koronavirüse yenildi

KARASU (Sakarya),(DHA)SAKARYA´nın Karasu ilçesinde doğumuna 3 gün kala koronavirüse yakalanarak tedavi altına alınan Nagihan Kadı (23), dünyaya getirdiği bebeği Nehir´i kucağına alamadan hayatını kaybetti.
Karasu'da yaşayan Nagihan Kadı, doğumuna 3 gün kala koronavirüs testi pozitif çıkınca tedaviye alındı. Nagihan Kadı, doğumun ardından fenalaşarak yoğun bakıma alındı. Virüsün ciğerlerini sarması ile birlikte durumu daha da ağırlaşan Nagihan Kadı´nın tedavisine İstanbul´da özel bir hastanede devam edildi. Kadı´nın hayatını kurtarabilmek için son çarenin kök hücre tedavisi olduğu belirtilerek tedavisi için kampanya başlatıldı. Yaklaşık 2 haftadır tedavi gören Nagihan Kadı, yapılan tüm müdahalelere rağmen bebeği Nehir´i kucağına alamadan yaşam savaşını kaybetti. Nagihan Kadı dün Karasu´da toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Karasu Güven HASBAŞ
2020-12-01 15:50:30
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