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Ahşap aksesuarlarla bahçeleri süslüyor

DHA

Ahşap aksesuarlarla bahçeleri süslüyor


Onur GÜDEN/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Sapanca ilçesinde, Telat Öztaş (52), el emeği ile ahşaptan yaptığı aksesuarlarla bahçeleri süslüyor. Öztaş aksesuarların tamamının kendi tasarımı olduğunu, el emeği ürünlerin beğenildiğini söyledi.
Uzun yıllar kereste işi yapan Telat Öztaş, iflas etmesiyle 2001 yılında bahçe aksesuarları üzerine bir dükkan açtı. El emeği ile ahşap oymaya başlayan ve ortaya çıkan ürünlerden memnun olan Öztaş´ın aksesuarları beğeni topladı. Ahşaptan yapılan kuş yuvaları, biblolar, hayvan figürlerinin yanı sıra farklı malzemelerden yapılan aksesuarlar da satılırken, dükkan bahçelerine renk katmak isteyenlerin uğrak yeri oldu.
Daha önce kereste üzerine işletmesi olduğunu söyleyen Öztaş, "O işte iflas edince bahçe aksesuarları üzerine böyle bir tasarım yaptım. Tamamen kendi el becerim ile ahşap üzerinde oymaya başladım ve elimizden güzel ürünler çıktı. Bunun üzerine bir dükkan açmaya karar verdim. 19 senedir de bu işte devam ediyoruz. Özellikle ahşap ürünleri hiçbir kalıbı olmadan, kafamda tasarladığım ve tamamen el emeği ile yaptım. Evim ve atölyem yakın olduğu için gece tasarladım, gündüz uygulama yaptım ve güzel eserler çıkarttım. Projeyi uygulayarak dükkanımızda sergilemeye başladık" dedi.
'810 SENE İÇERİSİNDE HİÇ PARA KAZANAMADIK'
Bir kuş evinin 1 günlük uğraş sonucu tamamen hazır konuma geldiğini belirten Öztaş, "El emeğine bizim insanımız çok saygı duyuyor. Sanatçılarımız, akademisyenler, hocalar zaman zaman ziyaretimize gelerek hem alışveriş yapıyorlar hem de sohbet ediyoruz. Gelenler böyle bir şeyin nasıl aklıma geldiğini ve nasıl tasarladığımı düşünerek şaşırıyorlar. Uzun yıllar gösterdiğimiz çaba neticesinde ortaya şaheser bir görüntü çıkarttık. Bu işe başladıktan sonra 8-10 sene içerisinde hiç para kazanamadık. Zeminin oturmaya başlaması ve reklamlar sayesinde insanların bizi öğrenmesi ile piyasaya tutunduk. Şu anda da işlerimiz gayet iyi" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Sapanca Onur GÜDEN
2020-12-02 09:07:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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