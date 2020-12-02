Sakarya'da son bir ayda çeşitli suçlardan 36 kişi tutuklandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan gözaltına alınan 36 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şehrin güven ve huzurlu bir şehir haline getirmek için kendisine ait sorumluluk bölgesinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda suçlu gözaltına alındı. Bu kapsamda Kasım ayı içerisinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu suçlarından aranan toplam 80 şüpheli gerçekleştirilen operasyonlar sonucu yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 15’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda ayrıca 595 gram esrar maddesi, 2 gram skank maddesi, 3 bin 753 adet uyuşturucu hap maddesi, 360 gram sentetik bonzai maddesi, 23 adet kök kenevir bitkisi, 13 gram kokain maddesi, 76 adet kırmızı yeşil reçeteli ilaç, 402 gram metamfetamin maddesi, 3 tabanca, 23 fişek, 4 hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 29 bin 200 lira paraya el koydu.

KOM ekiplerince yakalanan 123 şahıstan 21’i tutuklandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda ise çeşitli sulardan aranması bulunan 123 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda 6 bin 618 adet ambalajlı tütün mamulü, 534 paket gümrük kaçağı sigara, 11 bin 100 adet dolu makaron, 249 adet elektronik sigara ve parçası, 163 adet gümrük kaçağı kol saati ve 6 bin 150 lira sahte paraya el konuldu.

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