16 yıldır yapılması beklenen mendireğin 425 metresi tamamlandı Balıkçılar olası bir kazanın engellenmesi için mendireğin ucuna fener yapılmasını istedi

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde 16 yıldır yapılması beklenen mendireğin bir kısmı tamamlandı.

Karasu’da balıkçılar tarafından yaklaşık 16 yıldır beklenen mendireğin 425 metresi tamamlandı. Balıkçılar adına konuşan Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Ali Osman Karaman ise olası bir kazanın önene geçilmesi için Sakarya Nehri’nin Karadeniz’e döküldüğü noktadan 125 metre açığa çıkan mendireğin ucuna fener yapılması gerektiğini belirtti. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ve Ulaştırma Bakanlığı’na konuyla alakalı olarak dilekçeler yazdıklarını vurgulayan Karaman, “Özellikle sisli ve karanlık havalarda tahkimat tehlike oluşturuyor. Balıkçı teknelerin mendirek ucuna çarpması ölümlü kazalara sebep olabilir” dedi.

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