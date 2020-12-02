Sakaryaspor'da 15 futbolcunun korona virüs test sonucu pozitif Sakaryaspor - Elazığspor karşılaşması ertelendi

Yapılan testler sonucu futbolcularda pozitif vaka sayısı artarak 15’e yükselen Sakaryaspor’un, Elazığspor ile oynayacağı karşılaşma Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ertelendi.

Sakaryaspor'da Elazığspor ile yarın oynanacak maç öncesinde yapılan korona virüs testlerinde 10 futbolcunun pozitif çıktığı açıklanmıştı. Elazığspor maçı öncesi kulüpten yapılan açıklamada korona virüs testi pozitif çıkan 10 oyuncu ile temaslı 11 oyuncunun karantinaya alındığı bildirilirken TFF’ye maç erteleme talebinde bulunulmuştu. TFF’den yönetime, maçın oynanmaması için toplamda 12 futbolcunun korona virüs testinin pozitif olması gerektiğini, bu şartlarda Sakaryaspor'un Elazığspor maçına çıkabileceği yazısına binaen temaslı olan futbolculara bugün tekrar test yapıldı. Yapılan test sonucunda 5 futbolcunun daha pozitif olduğu ortaya çıkarken, yeşilsiyahlı takımda pozitif vaka sayısı 15’e yükseldi. Daha sonra Sakaryaspor ile Elazığspor arasında oynanacak mücadele TFF tarafından ertelendi.

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