Serdivan’da sosyete pazarları artık Cuma günü kurulacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Serdivan’da Eski Kazımpaşa Caddesi üzerinde ve Mobilyacılar Sitesi (ASEM) yanında Cumartesi günleri kurulan Sosyete pazarları, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı sebebi ile Cuma günü hizmet verecek.

Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada; Serdivan’da hafta sonu kapalı olacak iki pazarın, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda 4 Aralık Cuma günü kurulmasına karar verildiği belirtildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınacak yeni karara kadar her iki pazarın da Cuma günü hizmet vermeye devam edeceği ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.