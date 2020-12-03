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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SUBÜ’de engelsiz üniversite koordinatörlüğü kurulacak

İHA

SUBÜ’de engelsiz üniversite koordinatörlüğü kurulacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde önemli bir adım atarak ‘Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü’ kurulmasına karar verdi.
SUBÜ 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde önemli bir karara imza attı. Senato toplantısında ‘Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Eğitimde Fırsat Eşitliği Yönergesi’ kabul edildi. Yönerge kapsamında SUBÜ bünyesinde ‘Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü’ kurulacak. SUBÜ’de daha önce Otizm Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi de kurulmuştu. Konuya ilişkin olarak SUBÜ’den yapılan açıklamada, “Üniversitemizde öğrenim gören özel gereksinimli öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli akademik ortamın hazırlanması son derece önemli. Kurulacak ‘Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğümüz’ bu öğrencilerimizin eğitimöğretim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak için çalışacak. Özel gereksinim durumlarından dolayı ders ve sınavlarda karşılaşılan sorunlar tespit edilecek ve bunların ortadan kaldırılması için gerekli adımlar atılacak. Bu doğrultuda fırsat eşitliği sağlanarak bu öğrencilerimizin üniversitemizde tüm hizmet ve etkinliklerin gerçekleştirildiği ortamlara eşit fırsatlarla katılımlarını sağlayabilmek önceliklerimiz arasında yer alıyor. Özel gereksinimli öğrencilerimize üniversitemizden gönüllü öğrencilerimiz koordinatörlüğün belirleyeceği alanlarda yardımcı olabilecekler. Birimleri tarafından belirlenerek koordinatörlüğe isimleri bildirilen öğretim elemanlarımız ise bu öğrencilerimize danışmanlık yapacaklar” denildi.

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