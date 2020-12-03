Otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 7 yaralı

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Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, otomobille fabrika işçilerinin taşındığı minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Akyazı Vakıf Mahallesi'nde meydana geldi. Emin Özkan yönetimindeki 54 S 1132 plakalı fabrika işçilerinin taşındığı minibüs ile karşı yönden gelen Muhammet Açıkgöz'ün kullandığı 67 AR 726 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU

2020-12-03 18:18:16



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